Ninja Gaiden 4 im Test

Neuer Held, alte Schatten

Wir schlüpfen in die Rolle von Yakumo, Mitglied des Raben-Clans und Nachkomme des Dark Dragon. Ja, richtig gelesen: Diesmal steuern wir nicht den legendären Hayabusa Ryu, auch wenn er in der Geschichte durchaus eine Rolle spielt.

Der Einstieg gelingt überraschend gut. Wir werden direkt ins Geschehen geworfen, mitten in einer laufenden Mission, begleitet von den ersten Gegnern und einem eingebetteten Tutorial. Schnell, schnörkellos, effektiv.

Die Geschichte spielt direkt nach der des dritten Teils und die Stadt wird durch den Dark Dragon bedroht. Unsere Aufgabe: Infiltration einer feindlichen Basis, um die gefangene Priesterin Seori zu töten. Ihr Tod soll uns helfen den Drachen aufzuhalten. Natürlich kommt alles anders: Statt sie zu töten, befreien wir sie – und sie schließt sich uns an.

Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Einerseits, um Spoiler zu vermeiden, andererseits, weil die Story schlicht nicht das Highlight des Spiels ist.