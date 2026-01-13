Demo von Styx: Blades of Greed ab jetzt verfügbar

NACON und Cyanide Studio veröffentlichen heute eine kostenlose Demo von Styx: Blades of Greed. In dem dritten Teil der Styx-Reihe kehrt der namensgebende Goblin-Meister in einem Third-Person-Solo-Stealth-Erlebnis wieder zurück.

Mit der Demo, die für begrenzte Zeit auf Steam verfügbar ist, können Spieler*innen die erste Stunde des Spiels schon vor dessen Veröffentlichung am 19. Februar 2026 erleben. Styx: Blades of Greed erscheint zu diesem Zeitpunkt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) und die Speicherdaten der Demo können in die Vollversion übertragen werden.

Die Demo zu Styx: Blades of Greed beginnt damit, dass Styx von einem riesigen Golem angegriffen wird. Die Spieler*innen können sich mit dem Meister der Schatten vertraut machen und sich auf eine gefährliche Mission innerhalb von The Wall begeben. Ihre Mission ist es, Captain Irving finden, den einzigen Zwerg, der in der Lage ist, einen Zeppelin in dieser Gegend zu steuern. Die Spieler*innen können dabei Styx Werkzeuge und Kräfte gegen die Inquisition einsetzen, die den abtrünnigen Captain überwacht.

In The Wall gibt es, wie in allen Bereichen des Spiels, nicht nur einen Weg, sich heimlich durchzuschleichen: Die Spieler*innen können ihre eigenen Lösungen für die Stealth-Rätsel finden, indem sie sich anschleichen, Fallen stellen und Feinde töten, ohne Spuren zu hinterlassen.

Die Demo gibt Interessierten die Möglichkeit, Styx kennenzulernen und einen Vorgeschmack auf das komplette Spielerlebnis zu bekommen. Alle hier nutzbaren Fähigkeiten und Werkzeuge werden im endgültigen Spiel verfügbar sein.

Styx: Blades of Greed kann jetzt für Konsolen und PC vorbestellt werden:

Standard Edition + Vorbestellungsbonus : Enthält das Basisspiel und den Master of Shadows-Skin (aus dem ersten Teil).

: Enthält das Basisspiel und den Master of Shadows-Skin (aus dem ersten Teil). Quartz Edition : Enthält das Basisspiel, 48 Stunden Early Access, Skin-Pakete für Styx und seine Waffen, ein Starterpaket mit Talentpunkten und Handwerksressourcen sowie fünf Beleidigungen, um Feinde anzulocken. Der Vorbestellungsbonus Master of Shadows-Skin ist ebenfalls enthalten.

: Enthält das Basisspiel, 48 Stunden Early Access, Skin-Pakete für Styx und seine Waffen, ein Starterpaket mit Talentpunkten und Handwerksressourcen sowie fünf Beleidigungen, um Feinde anzulocken. Der Vorbestellungsbonus Master of Shadows-Skin ist ebenfalls enthalten. Styx: Master of Stealth-Collection: Dieses Bundle vereint Styx: Master of Shadows, Styx: Shards of Darkness und Styx: Blades of Greed in seiner Quartz Edition.

Styx: Blades of Greed ist ein Stealth- und Action-Adventure-Spiel, das vom französischen Studio Cyanide entwickelt wurde und der dritte Teil der Styx-Reihe ist, die weltweit mehr als 2 Millionen Fans begeistern konnte. Das Spiel baut auf der bewährten Formel seiner Vorgänger auf und verfeinert sie, indem es Freiheit und Kreativität in den Mittelpunkt des Spielerlebnisses stellt. Spieler*innen schlüpfen in die Rolle von Styx, einem gerissenen Kobold mit messerscharfem Verstand und einem wahren Meister der Tarnung. Ihr Ziel ist es, Quartz in die Hände zu bekommen, die wertvollste und gefährlichste Ressource in einer Welt, die am Rande eines Krieges zwischen Elfen, Menschen und Orks steht. Dank neuer Werkzeuge wie dem Enterhaken und dem Gleiter, sowie neuer Kräfte sind weitläufige vertikale Umgebungen frei erkundbar. Es gilt, dem Meister der Schatten dabei zu helfen, den Quarz zu stehlen, und dabei die Fallen der Inquisition zu überlisten.

Styx: Blades of Greed wird am 19. Februar 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store) erscheinen.