Ein Blick hinter die Kulissen von MIO: Memories in Orbit

MIO: Memories in Orbit erscheint am 20. Januar für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und die Nintendo Switch-Konsolen. Eine Woche vor der Veröffentlichung gibt das bezaubernde Metroidvania-Spiel einen Einblick in die wundersame Welt, die die Spieler erwarten wird.

Von der Erkundung der bezaubernden Umgebung über die Begegnung mit ihren Bewohnern bis hin zu den Herausforderungen, die vor ihnen liegen bieten die Featurettes einen Einblick in das, was die Spieler in den Tiefen des Vessel erwartet.

Vorbestellungen sind auf allen Plattformen verfügbar – mit einem Rabatt von 10% für alle, die sich frühzeitig ihr Exemplar sichern.

Erkundung & Wendigkeit

Durch Präzision, Timing und Beweglichkeit meistert man Mios Bewegungen und findet neue Wege durch das Schiff.

https://www.youtube.com/watch?v=BobRXQeM9Y0

Visionen der Vessel

Angetrieben von Neugier erkundet man die geheimnisvolle Welt von MIO, während man in jeder neuen Kammer wunderschöne Landschaften entdeckt.

https://www.youtube.com/watch?v=ia6BLWZxCW4

Bewegte Figuren

Die Bewohner des Schiffes kennenlernen und von den Schwierigkeiten erfahren, denen sie ausgesetzt waren, während sie dem Schiff neues Leben eingehaucht haben.

https://www.youtube.com/watch?v=a4GKPaVrfUE

Bedrohungen und Spannungen

In der Vessel ist kein Ort sicher, die Gefahr lauert überall. Mio muss lernen, durchzuhalten, denn Überleben ist der einzige Weg, um weiterzukommen.

https://www.youtube.com/watch?v=7E2wT9tcu0U

Bis zum Start gibt es noch zwei weitere Featurettes! Entwickeln & Anpassen: Mit Kräften und Modifikatoren den eigenen Spielstil entwickeln. Stimmen des Schiffes: Entdecken, wie die Musik von MIO die Welt zum Leben erweckt.

Weitere Inhalte zu MIO: Memories in Orbit gibt es auf dem Kanal der Focus Entertainment Community!

MIO: Memories In Orbit erscheint am 20. Januar für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 & 2 und PC über Steam, Epic Game Store und Microsoft Store. Das Spiel wird ebenfalls am ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein und kann vollumfänglich auf Steam Deck gespielt werden. Vorbestellungen sind ab sofort möglich – mit einem Rabatt von 10 % auf allen Plattformen (auf PS5 ist der Rabatt PS Plus-Abonnenten vorbehalten).

Mit dem Focus Together-Konto kann man exklusive Belohnungen erhalten und Teil der Community und Entwicklung von MIO: Memories In Orbit werden.