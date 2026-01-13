VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Ein Blick hinter die Kulissen von MIO: Memories in Orbit

von Hannes Linsbauer0

MIO: Memories in Orbit erscheint am 20. Januar für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und die Nintendo Switch-Konsolen. Eine Woche vor der Veröffentlichung gibt das bezaubernde Metroidvania-Spiel einen Einblick in die wundersame Welt, die die Spieler erwarten wird.

Von der Erkundung der bezaubernden Umgebung über die Begegnung mit ihren Bewohnern bis hin zu den Herausforderungen, die vor ihnen liegen bieten die Featurettes einen Einblick in das, was die Spieler in den Tiefen des Vessel erwartet.

Vorbestellungen sind auf allen Plattformen verfügbar – mit einem Rabatt von 10% für alle, die sich frühzeitig ihr Exemplar sichern.

Erkundung & Wendigkeit

Visionen der Vessel

Bewegte Figuren

Bedrohungen und Spannungen

Bis zum Start gibt es noch zwei weitere Featurettes! Entwickeln & Anpassen: Mit Kräften und Modifikatoren den eigenen Spielstil entwickeln. Stimmen des Schiffes: Entdecken, wie die Musik von MIO die Welt zum Leben erweckt.

Weitere Inhalte zu MIO: Memories in Orbit gibt es auf dem Kanal der Focus Entertainment Community!

MIO: Memories In Orbit erscheint am 20. Januar für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 & 2 und PC über Steam, Epic Game Store und Microsoft Store. Das Spiel wird ebenfalls am ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein und kann vollumfänglich auf Steam Deck gespielt werden. Vorbestellungen sind ab sofort möglich – mit einem Rabatt von 10 % auf allen Plattformen (auf PS5 ist der Rabatt PS Plus-Abonnenten vorbehalten).

Mit dem Focus Together-Konto kann man exklusive Belohnungen erhalten und Teil der Community und Entwicklung von MIO: Memories In Orbit werden.

Ähnliche Beiträge

CODE VEIN II – Neuer Overview-Trailer

Hannes Linsbauer

Demo von Styx: Blades of Greed ab jetzt verfügbar

Hannes Linsbauer

REANIMAL veröffentlicht Nintendo Switch 2 Demo

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link