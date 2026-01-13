CODE VEIN II – Neuer Overview-Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht heute einen neuen Trailer für CODE VEIN II, welcher einen tieferen Einblick in neue Spielmechaniken gibt. CODE VEIN II erscheint am 30. Januar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Im Overview-Trailer werden Kampfmechaniken der Wiedergänger, der Character-Creator und verschiedene Gebiete vorgestellt. Durch eine diverse Auswahl an Waffen und weiterer Ausrüstung wie Käfigen, Formae und Blutcodes lassen sich Wiedergänger-Jäger an jegliche Kampfstile und Situationen anpassen.

Auch bei der Wahl ihrer Partner können Spielende Stärken und Schwächen abwägen, um ihren Charakter zu komplementieren, durch das heilende Opfer kann auch jeder Partner in kritischen Situationen zur Hilfe eilen.

Weiterhin bietet der Trailer einen Story-Überblick: Spielende werden beauftragt, eine Welt kurz vor dem Ruin zu retten. Auf der Reise werden Gebiete wie die Versunkene Stadt, der Wald der Untoten, die Verätzte Narbe und die isolierte Insel von MagMell erkundet, um Helden der Geschichte zu finden und gemeinsam die Zukunft zu retten.

Der CODE VEIN II Character Creator wird ebenfalls präsentiert: Das Aussehen der Wiedergänger-Jäger lässt sich bis ins letzte Detail verfeinern: von Körperbau und Frisur über Mimik bis zu Accessoires und Make-Up.

Ab dem 23. Januar 2026 ist auch die Character Creator Demo öffentlich verfügbar. Hiermit können Spielende ihren Charakter in Ruhe anpassen, später in das Spiel übertragen und direkt losspielen.

