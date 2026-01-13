Battlefield 6 startet Frostfeuer‑Bonuspfad und verlängert Season 1

Electronic Arts und Battlefield Studios geben die Verlängerung der ersten Season von Battlefield 6 und Battlefield REDSEC bekannt.

Die verlängerte Season umfasst neue wöchentliche Herausforderungen, einen Bonuspfad sowie die Fortführung des Season-1-Battle-Pass.

Season 1 läuft nun bis zum Start von Season 2 am 17. Februar. Das Update zur Season-1-Verlängerung erscheint am 20. Januar. Die Anpassung des Zeitplans dient dazu, zusätzliche Entwicklungszeit für die Verbesserung von Season 2 auf Grundlage von Community Feedback zu schaffen.

Ab dem 27. Januar steht der Frostfeuer-Bonuspfad zur Verfügung. Er ermöglicht das Freischalten neuer kostenloser und Premium-Anpassungsbelohnungen, darunter eine Waffenkonfiguration, ein Soldaten-Skin sowie XP-Boosts, die durch das Aufsteigen der Ränge des Frostfeuer-Bonuspfades verdient werden. Premium Belohnungen setzen den Besitz des Season-1-Battle-Pass voraus.

Zu den kostenlosen Belohnungen des Frostfeuer-Bonuspfades gehören ein Hardware-XP-Boost, ein Fahrzeug-Skin und Spielerkarten-Anpassungsobjekte. Besitzer:innen des Battle Pass erhalten zusätzlich eine weitere Waffenkonfiguration, einen Karriere-XP-Boost sowie zusätzliche Anpassungsgegenstände.

Der Frostfeuer-Bonuspfad lässt sich parallel zum Season-1-Battle-Pass abschließen. Fortschritt muss nicht zwischen einem Battle Pass Pfad, etwa Unautorisierte Operationen oder Soldaten des Glücks und dem Frostfeuer-Bonuspfad aufgeteilt werden. Jede Stufe des Bonuspfades erfordert 10 Bonuspfad-Punkte, insgesamt werden 110 Bonuspfad-Punkte benötigt, um den Pfad vollständig abzuschließen. Im Gegensatz zu früheren Bonuspfaden stammen alle Punkte ausschließlich aus wöchentlichen Herausforderungen; es gibt keine zusätzlichen Bonus-Herausforderungen.

Sämtliche Updates gibt es auch auf Battlefield.com.