Releasedatum für Star Trek: Voyager – Across the Unknown

Daedalic Entertainment und das Entwicklerstudio gameXcite haben neue Details zu Star Trek: Voyager – Across the Unknown bekannt gegeben.

Das taktische Star-Trek-Abenteuer erscheint am 18. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Erstmals wurde damit auch eine gleichzeitige Veröffentlichung auf allen Plattformen bestätigt.

Ab sofort sind außerdem die Vorbestellungen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 geöffnet. Parallel dazu wurde die Deluxe Edition vorgestellt, die zusätzliche Missionen, neue rekrutierbare Crewmitglieder sowie fortschrittliche Technologien aus Begegnungen im Delta-Quadranten enthält. Die Inhalte sind direkt in die Kampagne integriert und erweitern diese um neue taktische und erzählerische Möglichkeiten.

Zeitgleich mit dem Start der Vorbestellungen steht eine kostenlose Demo für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zur Verfügung. Diese basiert auf umfangreichem Community-Feedback und bietet unter anderem eine verbesserte Benutzeroberfläche, klareres Feedback bei der Schiffssteuerung, ein verfeinertes Kampf-Tempo sowie zusätzliche Hilfestellungen bei wichtigen Entscheidungen. Eine Demo für Nintendo Switch 2 sowie eine aktualisierte Version der Steam-Demo sollen in Kürze folgen.

Inhaltlich versetzt die Demo Spielerinnen und Spieler in einen Sektor, der vom legendären Pilotfilm „Der Fürsorger“ inspiriert ist. Neben einem geführten Tutorial umfasst sie rund eine Stunde Spielzeit und stellt die Crew der U.S.S. Voyager vor erste Herausforderungen auf dem Weg zurück in den Alpha-Quadranten.

Begleitend zur Ankündigung wurde ein neues Video veröffentlicht, das sich dem Kampfsystem widmet. Anders als klassische Action-Steuerung setzt das Spiel auf typische Captain-Entscheidungen: Zielprioritäten festlegen, Subsysteme managen, Energie verteilen und taktische Manöver planen – ganz im Sinne der Star-Trek-Vorlage.

Daniel Bernard, Game Director bei gameXcite, betont, dass das Feedback aus der Demo-Phase maßgeblich zur weiteren Verfeinerung der Spielsysteme beigetragen habe. Auch Jonas Hüsges, COO von Daedalic Entertainment, unterstreicht die Bedeutung des plattformübergreifenden Releases, der den kooperativen Geist der Voyager-Crew widerspiegeln soll.

Weitere Informationen zu Editionen, Demos und Plattformen finden sich auf der offiziellen Website des Spiels.