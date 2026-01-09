Die Orks entern den ersten Fraktions-CGI-Trailer von Dawn of War IV

Deep Silver und KING Art Games haben die erste von vier Ingame-CGI-Sequenzen aus Warhammer 40,000: Dawn of War IV veröffentlicht, und passenderweise sind es die Orks, die mit einem lauten WAAAGH! loslegen.

Ork-CGI-Übersicht

Jedes CGI-Kapitel dient als filmische Einführung in eine der vier spielbaren Fraktionen. Heute steht die brutale und unerbittlich zerstörerische Ork-Fraktion im Mittelpunkt:

Der Trailer stellt Gorgutz ‚Ead ‚Unter vor, den Ork-Waaaghboss der Bad Moons

Gorgutz startet einen Überraschungsangriff auf die Blood Ravens, während diese die Welt Kronus umkreisen

Nach dem Entern des Blood-Raven-Schiffs kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen Orks und Blood Ravens. Der Chief Librarian Jonah Orion setzt verheerende psychische Angriffe gegen sie ein, während Captain Cyrus aus einer sicheren Position auf sie feuert, um ihren Vormarsch zu verlangsamen.

Da das Schiff schwer beschädigt ist und die Situation außer Kontrolle gerät, sind die Blood Ravens gezwungen, das Schiff zu verlassen und sich auf die Oberfläche von Kronus zu retten. Ihre Flucht ist jedoch nur der Anfang. Gorgutz und seine Bande sind ihnen dicht auf den Fersen.

Die Orks sind die erste von vier Fraktionen, die für Dawn of War IV vorgestellt werden und die anderen werden in Kürze folgen.

Dawn of War IV bietet ein unvergessliches Science-Fiction-RTS-Erlebnis für PC, das in einer originalgetreuen Nachbildung des beliebten Warhammer 40,000-Universums spielt. Man übernimmt die Führung über vier Fraktionen in einer epischen Geschichte, die sich über mehrere nichtlineare Kampagnen erstreckt, kämpft gegen andere Spieler in spannenden Multiplayer-Kämpfen und genießt die bei Fans beliebten Modi wie Last Stand, Skirmish und mehr!

Weitere Informationen auf der offiziellen Webseite: dawnofwar4.com