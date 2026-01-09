Xbox Developer_Direct kehrt am 22. Januar zurück

Heute startet Xbox sein 25-jähriges Jubiläum mit der Ankündigung der Rückkehr der Developer_Direct. Diese findet am Donnerstag, dem 22. Januar um 19:00 Uhr statt.

Bei der Developer_Direct stellen die Spieleentwickler ihre Spiele vor und geben detaillierte Einblicke hinter die Kulissen der Entwickung. Dieses Jahr hören wir von Playground Games, die mit Forza Horizon 6 und Fable zwei große Titel im Gepäck haben. Außerdem gibt Game Freak einen Einblick in ihr Beast of Reincarnation.

Fable – Playground Games heißt Dich im Märchenland Albion willkommen – mit einem detaillierten Blick auf eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres: Fable. Die Entwickler*innen des PG-Teams beleuchten die magischen Überraschungen, die der Neuanfang der Reihe für Dich bereithält. Natürlich können wir dabei auch einen Blick auf das Gameplay erhaschen. Auf die Kernelemente, die Du von Fable bereits kennst, kannst Du Dich auch 2026 wieder verlassen: Wichtige Entscheidungen, weitreichende Konsequenzen, Drama, Action, britischer Humor und Hühner – die sowohl für alte Bekannte als auch für Debütant*innen neu interpretiert werden.

Forza Horizon 6 – Das Forza-Team von Playground Games blickt mit uns auf das mit Spannung erwartete Forza Horizon 6, das uns in die wunderschönen und vielseitigen Landschaften Japans entführt. Der Beitrag nimmt das Gameplay unter die Lupe und widmet sich neuen Features. Außerdem zeigt er, wie das Land der aufgehenden Sonne in diesem atemberaubenden Teil der Forza Reihe zum Leben erweckt wird.

Beast of Reincarnation – Begleite uns auf unserer Reise durch das intensive Action-RPG von Game Freak, in dem ein Mensch und ein Hund die Hauptrollen spielen. Zum ersten Mal wird Game Freak mehr über die Fähigkeiten unserer Protagonistin Emma zur Pflanzenmanipulation und ihrer Beziehung zu ihrem vierbeinigen Begleiter Koo verraten. Beast of Reincarnation spielt in einer tiefgründigen und gefährlichen Welt des postapokalyptischen Japans. Die Developer_Direct wird das ein oder andere Geheimnis hinter der Entwicklung des Spiels lüften.

Alle Informationen findest Du im heutigen Beitrag auf Xbox Wire DACH.