PUBG: BLINDSPOT geht am 05. Februar in den Early Access

KRAFTON, Inc. gibt bekannt, dass PUBG: BLINDSPOT, der kommende PC-Titel der PUBG STUDIOS, am 05. Februar 2026 auf Steam im Early Access erscheinen wird.

PUBG: BLINDSPOT wird als Free-to-Play-Titel verfügbar sein, dessen Entwicklung durch die kontinuierliche Beteiligung der Community geprägt ist. PUBG: BLINDSPOT ist ein taktischer 5-gegen-5-Team-Shooter mit Top-Down-Perspektive, der rasante, strategieorientierte Kämpfe mit intensiven Feuergefechten und realistischen Schusswechseln bietet. Das Spiel verbindet die Spannung intensiver Shooter mit der strategischen Tiefe einer Top-Down-Perspektive und bietet ein Maß an Realismus und Intensität, das eher mit Ego-Shootern in Verbindung gebracht wird.

Im Vergleich zur vorherigen Demo bietet die Early-Access-Version eine Reihe von Verbesserungen, darunter eine optimierte Benutzeroberfläche und Grafikqualität, eine verbesserte Reaktionsfähigkeit der Steuerung und aktualisierte Balance-Anpassungen, die die taktische Tiefe insgesamt verbessern sollen. Die Version wird in Launch-Qualität veröffentlicht, um die laufende Live-Entwicklung zu unterstützen.

Seungmyeong Yang, Production Director von PUBG: BLINDSPOT, sagt: „Durch den Early Access können Spieler direkt am Entwicklungsprozess teilnehmen. Durch das kostenlose, offene Spiel wollen wir eng mit der Community zusammenarbeiten und PUBG: BLINDSPOT gemeinsam fertigstellen.“

Nach dem Start des Early Access plant PUBG: BLINDSPOT monatliche Updates, wobei das Feedback der Spieler über die offizielle Discord-Community des Spiels aktiv einfließen wird. Spieler, die das Spiel zu ihrer Steam-Wunschliste hinzufügen oder dem Titel folgen, erhalten Updates zur Verfügbarkeit und zu wichtigen Meilensteinen in der Entwicklung.

Weitere Informationen zu PUBG: BLINDSPOT sind auf der Steam-Seite des Spiels.