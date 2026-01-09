„Mario Tennis Fever“ bringt den Wahnsinn zurück auf den Platz

Mit Mario Tennis Fever geht Nintendos beliebte Tennisreihe in eine neue, explosive Runde – und bringt mehr Inhalte denn je! Ab dem 12. Februar heißt es wieder: Aufschlag, Rückhand, Superchaos – exklusiv auf der Nintendo Switch 2.

Im neuen Teil treten 38 spielbare Charaktere gegeneinander an – ein Rekord für die Serie. Neben altbekannten Größen wie Mario, Peach und Bowser feiern auch skurrile Neuzugänge wie Gumba, Mopsie, Piranha-Pflanze und Baby Wario ihr Debüt auf dem Court. Gespielt wird mit klassischen Techniken – aber das ist nur der Anfang.

Das Herzstück des Spiels sind die brandneuen Fever-Schläger, die mit 30 einzigartigen Spezialfähigkeiten das Spielgeschehen komplett auf den Kopf stellen. Von eingefrorenen Spielfeldern bis hin zu Mini-Gegnern oder Schattendoppelgängern – jede Partie kann sich im letzten Moment wenden. Wer seine FV-Leiste geschickt einsetzt, entfesselt den mächtigen Fever-Schlag – sofern der Gegner nicht rechtzeitig kontert.

Neben dem klassischen Turniermodus bringt Mario Tennis Fever auch frischen Wind mit neuen Spielmodi wie den Missionstürmen, dem kreativen Spezialmix und dem von Super Mario Bros. Wonder inspirierten Wunderplatz. Der Abenteuermodus schickt Mario und Co. sogar in die Kindheit zurück – wortwörtlich: Verwandelt in Babys müssen sie ihre Fähigkeiten von Grund auf neu erlernen.

Online-Funktionen wie der Rang-Match oder GameShare erweitern das Spielvergnügen um soziale Komponenten, und im Realmodus kommt Bewegung ins Spiel – dank Joy-Con 2-Controller mit Bewegungssteuerung. Passend zum Release erscheinen diese auch in neuen Farben: Hellviolett und Hellgrün.

Vorbestellungen sind ab sofort im My Nintendo Store möglich.