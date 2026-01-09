Las Vegas wird zum Endgegner für Langeweile – Gadget-Highlights der CES 2026

Wer kennt das nicht: ihr spawnt mitten in der neonbeleuchteten Wüste Nevadas, euer Inventar ist leer, aber vor euch erstreckt sich die CES 2026 wie ein gigantischer Skilltree, der nur darauf wartet, freigeschaltet zu werden. Die diesjährige Consumer Electronics Show ist kein gewöhnliches Tech-Event mehr; sie ist ein High-Level-Raid auf unsere Sinne.

Während sich die Welt noch fragte, ob KI nur ein flüchtiger Buff ist, hat die Messe in Las Vegas klargestellt: Künstliche Intelligenz ist jetzt der neue Game-Director unseres Alltags.

Von rollbaren Laptops bis hin zu Robotern, die Treppen steigen, als hätten sie einen Cheat-Code aktiviert – die CES 2026 liefert Stoff für Träume, die selbst die kühnsten Cyberpunk-Fantasien wie ein Retro-Pixelspiel aussehen lassen.

Der Endgegner für eure Ersparnisse

Nvidia-Boss Jensen Huang hat die Bühne mit zwei watschelnden Robotern geentert und klargestellt, dass die neue Blackwell-Architektur und DLSS 4.5 die FPS-Zahlen in Regionen katapultieren, die wir bisher nur aus Legenden kannten. Mit bis zu sechsfachen Multi-Frame-Generationen für die RTX 50-Serie wird das Bild so flüssig, dass man fast vergisst, dass man noch in seinem Gaming-Chair sitzt und nicht physisch durch Night City sprintet.

Eines der absoluten Highlights, das auf der CES 2026 für Schnappatmung sorgte, war das Lenovo Legion Pro Rollable Concept. Stellt euch ein Laptop vor, dessen OLED-Screen sich auf Knopfdruck ausfährt, als würde euer Charakter ein legendäres Schwert ziehen. Mehr Screen-Real-Estate für Discord-Chats während des Raids oder einfach nur, um die Cinematic-Trailer in voller Pracht zu genießen – das ist Next-Level-Immersion. MSI konterte direkt mit den neuen MPG 5th Gen QD-OLED Monitoren, die dank „DarkArmor Film“ nicht nur tiefere Schwarztöne liefern als die Seele eines Dungeon-Keepers, sondern auch eine Kratzfestigkeit besitzen, die sogar einen Wutanfall nach einem verlorenen Ranked-Match überstehen dürfte.

Aber nicht nur die Großen haben geliefert. Razer präsentierte mit „Project Ava“ einen KI-Co-Piloten namens Kira, der als holografischer Zylinder auf dem Schreibtisch thront und euch in Echtzeit Tipps gibt, wie ihr eure Kill-Death-Ratio verbessert. Es ist, als hätte man einen Coach direkt neben sich sitzen, der niemals müde wird oder euch für euren schlechten Aim flammt. Asus feierte indes 20 Jahre ROG-Exzellenz mit dem Zephyrus Duo 2026, dem ersten Full-Size Dual-16-Zoll-Screen-Monster. Wer braucht schon zwei Monitore, wenn man zwei komplette 3K-OLED-Displays in einem Gerät herumtragen kann? Das Teil ist so schwer bewaffnet, dass es fast schon eine Waffenscheinpflicht bräuchte.

Smarte Helfer im Real-Life-Test

Abseits der glühenden Grafikkarten gab es auf der CES 2026 Gadgets, die unser „Real Life“ endlich mal ordentlich patchen. Roborock und Dreame haben Saugroboter vorgestellt, die Beine haben. Ja, richtig gelesen. Der Dreame Cyber X kann wie ein kleines mechanisches Haustier Treppen steigen. Damit ist der Endgegner jedes Haushaltsroboters – die Stufe ins Obergeschoss – endlich besiegt. Lego hat zudem den „Smart Brick“ enthüllt, einen Baustein mit integriertem ASIC-Chip, der erkennt, wie ihr baut und passende Star-Wars-Sounds ausspuckt. Wer wollte nicht schon immer, dass sein X-Wing beim Zusammenstecken ein authentisches „Pew Pew“ von sich gibt?

Samsung hat derweil das 130-Zoll Micro-RGB-Monster (Modell R95H) von der Kette gelassen. Ein Fernseher, der so groß ist, dass er wahrscheinlich eine eigene Postleitzahl benötigt. Dank transparenter OLED-Technologie wirkt das Bild wie ein schwebendes Hologramm im Raum. Wenn ihr darauf das nächste Open-World-Epos zockt, braucht ihr eigentlich gar kein VR-Headset mehr – euer ganzes Zimmer wird zur Map. Und für die Gesundheit gab es die Withings Body Scan 2, eine Waage, die 60 Biomarker misst. Sie sagt euch wahrscheinlich nicht nur, dass ihr zu viel Pizza beim Zocken gegessen habt, sondern erstellt euch gleich einen Trainingsplan, damit euer Charakterwert „Ausdauer“ auch im echten Leben mal ein Level-Up bekommt.

Von Mind-Reading bis Robotaxis

Wer dachte, dass Mind-Control nur was für Sci-Fi-Filme ist, wurde am Stand von HP eines Besseren belehrt. In Kooperation mit Neurable wurde ein HyperX-Headset gezeigt, das eure Gehirnströme per EEG misst. Das Teil analysiert euren Fokus und eure kognitive Last während eines Matches. Wenn ihr tiltet, merkt das Headset das vor euch und schlägt vielleicht eine Beruhigungspause vor. Das ist fast so, als würde euer Gear mitleiden, wenn ihr mal wieder in einer Noob-Lobby feststeckt. Währenddessen kurvten draußen vor der Halle die neuen Uber-Robotaxis von Lucid Motors autonom durch die Straßen und blinkten mit LEDs die Initialen der Fahrgäste – ein Service-Level, den wir uns für unsere Lieferando-Bestellungen am späten Abend auch wünschen würden.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die CES 2026 hat den Hype-Train nicht nur verlassen, sie hat ihn mit Raketentriebwerken ausgestattet. Wir bewegen uns weg von passiven Gadgets hin zu einer Welt, in der unsere Hardware mit uns interagiert, uns versteht und unsere Gaming-Erlebnisse in eine neue Dimension katapultiert. Ob wir nun KI-generierte Welten mit DLSS 4.5 erkunden oder uns von treppensteigenden Robotern das Bier bringen lassen – die Zukunft ist verdammt aufregend, ein bisschen verrückt und definitiv nichts für schwache FPS-Nerven. Las Vegas hat geliefert und wir können es kaum erwarten, diese Beute in unsere heimischen Setups zu integrieren.