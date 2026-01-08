VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Hyperpop Collection mit neuen Designs für DualSense Wireless-Controller

von Hannes Linsbauer0

Hyperpop Collection mit neuen Designs für DualSense Wireless-Controller und PS5- Konsolen-Cover erscheint am 12. März. Vorbestellungen sind bereits ab dem 16. Januar möglich.

Inspiriert von strahlenden RGB-Leuchten von Gaming-Setups bringt die Hyperpop Collection ab dem 12. März drei neue Farbdesigns für DualSense Wireless-Controller sowie PS5-Konsolen-Cover in das Sortiment der PlayStation 5-Peripherie-Produkte. Fans dürfen sich mit Techno Red, Remix Green und Rhythm Blue auf eine völlig neue Ästhetik freuen, die von glänzendem Schwarz bis zu intensiven Neontönen reicht.

Die Hyperpop DualSense Wireless-Controller werden zur unverbindlichen Preisempfehlung von 84,99 Euro angeboten. Die PlayStation 5 Konsolen-Cover der Hyperpop Collection werden in begrenzter Menge in ausgewählten Märkten für 74,99 Euro erhältlich sein.

Vorbestellungen beginnen am 16. Januar 2026 um 10 Uhr unter direct.playstation.com* und bei teilnehmenden Handelspartnern. Das genaue Erscheinungsdatum und die Verfügbarkeit des Zubehörs können je nach Land/Region variieren.

*Regionen, in denen direct.playstation.com verfügbar ist: USA, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien und Österreich.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Seenda MOU200 Wireless Bluetooth Ergonomic Mouse im Test

Hannes Linsbauer

Gewinnspiel: 28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE

Hannes Linsbauer

CES 2026: HP bringt die Marken HyperX und OMEN unter ein Dach

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link