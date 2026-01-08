Hyperpop Collection mit neuen Designs für DualSense Wireless-Controller und PS5- Konsolen-Cover erscheint am 12. März. Vorbestellungen sind bereits ab dem 16. Januar möglich.

Inspiriert von strahlenden RGB-Leuchten von Gaming-Setups bringt die Hyperpop Collection ab dem 12. März drei neue Farbdesigns für DualSense Wireless-Controller sowie PS5-Konsolen-Cover in das Sortiment der PlayStation 5-Peripherie-Produkte. Fans dürfen sich mit Techno Red, Remix Green und Rhythm Blue auf eine völlig neue Ästhetik freuen, die von glänzendem Schwarz bis zu intensiven Neontönen reicht.

Die Hyperpop DualSense Wireless-Controller werden zur unverbindlichen Preisempfehlung von 84,99 Euro angeboten. Die PlayStation 5 Konsolen-Cover der Hyperpop Collection werden in begrenzter Menge in ausgewählten Märkten für 74,99 Euro erhältlich sein.

Vorbestellungen beginnen am 16. Januar 2026 um 10 Uhr unter direct.playstation.com* und bei teilnehmenden Handelspartnern. Das genaue Erscheinungsdatum und die Verfügbarkeit des Zubehörs können je nach Land/Region variieren.

*Regionen, in denen direct.playstation.com verfügbar ist: USA, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien und Österreich.