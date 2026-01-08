Seenda MOU200 Wireless Bluetooth Ergonomic Mouse im Test

Design & Ergonomie: Vertikal, unkompliziert, rechtshändig

Die MOU200 ist eine klassische rechtshändige Vertikalmaus. Die Hand liegt in einer „Handshake“-Position, was Unterarm und Handgelenk entlasten kann, weil man weniger stark nach innen verdreht. Wer jahrelang eine normale Maus genutzt hat, sollte aber mit einer kurzen Eingewöhnung rechnen: Präzise Mikro-Bewegungen fühlen sich anfangs anders an, nach ein paar Tagen ist das meistens „normal“.

Größe und Form bewegen sich im Bereich kompakt bis mittelgroß – sie wirkt nicht wie ein riesiger Ergonomie-Klotz, sondern eher wie eine alltagstaugliche Vertikalmaus, die auch auf kleineren Schreibtischen oder neben dem Laptop noch Platz findet. Positiv: Das Klickgeräusch ist angenehm zurückhaltend, was gerade im Homeoffice (oder im Büro mit dünnen Wänden und dicken Nerven) ein echter Bonus ist.

Bedienung & Tasten: Alles Wichtige da – aber ohne Spielereien

Das Layout ist klassisch: Links/Rechtsklick, Mausrad, DPI-Taste sowie Vor/Zurück. Für Browser- und Workflow-Navigation ist das praktisch. Eine Einrichtung ist nicht notwendig: Es gibt keine Software, keine Makros, kein Umbelegen – Seenda setzt hier auf maximal simples Plug & Play. Das ist bequem, aber wer Shortcuts auf die Daumentasten legen will, bekommt hier keine Bühne.