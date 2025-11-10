Europa Universalis V im Test

Alle Macht dem Volke

Entwickelt wurde Teil 5 von Paradox Tinto, jenem Team aus Barcelona, das sich seit seiner Gründung 2020 ganz auf die Weiterentwicklung der Europa-Universalis-Reihe spezialisiert hat. Das Studio entstand aus dem Kernteam, welches Europa Universalis IV über Jahre mit Erweiterungen und Patches gepflegt hatte.

Das Spiel beginnt im Jahr 1337 und führt bis weit in die Frühe Neuzeit hinein. Damit deckt es die gesamte Übergangszeit vom Spätmittelalter über Renaissance und Reformation bis zum Zeitalter des Kolonialismus ab. Die Weltkarte ist dabei größer, detaillierter und geographisch präziser als je zuvor.

Neu ist vor allem die Art, wie das Spiel den Wandel der Welt modelliert. Statt der Verwaltung abstrakter Provinzwerte gibt es jetzt die aus Victoria 3 bekannten „Pops“. Diese gesellschaftlichen Gruppen besitzen eigene Religion, Kultur, Beruf und Bedürfnisse. Steuern, Arbeitskraft, Zufriedenheit und sogar militärische Stärke hängen direkt von ihnen ab. Damit entsteht eine organische Spielwelt, in der politische und soziale Entscheidungen tiefgreifende Folgen haben und ineinandergreifen. Eine zu hohe Steuerlast kann Aufstände provozieren, religiöse Spannungen können das Land spalten, wirtschaftliche Fehlentwicklungen ganze Regionen verarmen lassen.

Adel, Klerus, Bürgertum und Bauern haben eigene Ansprüche, Ideologien und Agenden. Ihre Interessen beeinflussen Gesetzgebung, Außenpolitik und sogar die Nachfolgefrage. Damit fühlt sich Innenpolitik lebendiger und dynamischer an als je zuvor.

Das Reich wird zu einem empfindlichen Gefüge, dessen Balance ständiger Aufmerksamkeit bedarf – faszinierend, aber auch gnadenlos komplex.

Strategische Urgewalt mit menschlichem Antlitz

Wer bereits Crusader Kings 3 mit seinen vielfältigen Formen des Ränkespiels gespielt hat, wird sich über die komplexer dargestellten Charaktere freuen: Herrscher und Vasallen haben individuelle Eigenschaften, Fraktionen buhlen um Einfluss. Religion ist weit mehr als nur ein abstrakter Zahlenwert, sondern ein gewichtiger Machtfaktor.

Mit all diesen Neuerungen versucht Europa Universalis V dosiert seiner Spielwelt ein Gesicht zu geben, ohne den starken Fokus auf Makropolitik zu verlieren. Denn machen wir uns nichts vor: Hinter all den schicken 3D-Porträts und kleinen Charaktergeschichten verbirgt sich nach wie vor das bekannte Paradox-Kernstück – ein gewaltiger Apparat aus Tabellen, Statistiken und Schiebereglern, der unbedingt beachtet und bedient werden will. Man sollte wie auch bei Stellaris oder Victoria 3 die Fähigkeit besitzen, die vielen abstrakten Elemente des Titels in der eigenen Vorstellung zu einer schlüssigen Erzählung zusammenzusetzen.

Das macht den Reiz, aber auch den Schrecken des Spiels aus: Wer Europa Universalis V spielen will, muss bereit sein, sich in seine Systeme einzuarbeiten. Zwar führen Tutorials und Tooltips kompetent in die Grundlagen ein, doch wer die komplexen Zusammenhänge zwischen Bevölkerung, Wirtschaft, Religion und Diplomatie wirklich durchdringen will, wird viel Zeit – und Geduld benötigen.

Darin liegt jedoch auch der Reiz. Jeder Fortschritt, jedes neu verstandene System, jedes einzelne Vorankommen erzeugt ein äußerst befriedigendes Gefühl. Unterstützt wird das auch dadurch, dass das Spiel sehr feingliedrig die Automatisation von Aufgaben erlaubt. So kann man entweder ungeliebte Pflichten an den Rechner delegieren oder aber auch mit wachsender Spielerfahrung die Unterstützung nach und nach zurückfahren.