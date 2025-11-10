Syberia – Remastered im Test

Steuerung und Technik

Die Steuerung von Kate erfolgt durch Klick auf den entsprechenden Ort, wobei sie auch laufen kann. Mit den relativ wenigen Hotspots kann interagiert werden, entweder um Aktionen auszuführen oder Gegenstände des Inventars mit ihnen zu verwenden. Gespräche laufen im Multiple-Choice Verfahren ab. Insgesamt ist der Schwierigkeitsgrad – dank beschränkter Interaktionsmöglichkeiten – nicht sonderlich hoch. Die Umgebungen bestehen aber durchaus aus weitläufigeren Bereichen, die abgesucht werden müssen, und Kate trägt bald einige Dinge mit sich herum. Sie hat auch ein Handy eingesteckt, mit dem sie von ihrem Boss in New York genervt wird, aber auch ihren untreuen Freund, ihre nervende Mutter oder eine Freundin anrufen kann. Wie bei den Spielen von Benoît Sokal üblich, müssen auch immer wieder kleine Minispiele, oft in Zusammenhang mit mechanischen Geräten, gelöst werden.

Technisch ist das Remaster von Syberia noch nicht so ganz perfekt, allerdings kann ich die Kritik mancher Fans auf Steam nicht zu 100% nachvollziehen. Die neue Grafik schaut toll aus, allerdings sind die Zwischensequenzen nur hochgerechnete Versionen der originalen Sequenzen. Hier seht ihr noch die alte Version von Kate, und einige dieser Sequenzen schauen in FullHD wirklich nicht gut aus. Das aus meiner Sicht gröbste Problem sind aber die Abstürze. Mir ist das Spiel das erste Mal zu Beginn des zweiten Kapitels abgestürzt. So schlimm ist das nicht, weil Syberia – Remastered regelmäßig automatisch speichert, trotzdem sind solche Abstürze kein Zeichen einer intensiven Qualitätskontrolle. Die Musik ist bei ein paar Szenen zu laut abgemischt und übertönt die Gespräche.

Syberia – Remastered ist in mehreren Sprachen, darunter deutsch, voll vertont. Es benötigt am PC eine halbwegs gute Grafikkarte (empfohlen mindestens eine NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX580 8GB) und 8 GB RAM. Auf der Festplatte belegt es rund 25 GB Platz. Die höchste mögliche Auflösung scheint 2560×1440 zu sein, wodurch es auf meinem Ultrawide-Monitor mit schwarzen Balken auf der Seite dargestellt wird. Die Steuerung mit dem Gamepad funktioniert problemlos. Syberia – Remastered ist gleichzeitig für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox X|S erschienen, eine VR-Version für die Quest 3 ist für 13.11. angekündigt.