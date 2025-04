Amerzone – The Explorer’s Legacy im Test

Hydroflot Mk II

Schon bald finden wir auch den heimlichen Star des Spieles – ein vom Professor konstruiertes Gefährt, das er Hydroflot Mk II genannt hat. Mk I hat die erste Expedition im Jahr 1932 nicht überlebt. Mk II ist nun angeblich eine verbesserte Version… schaut aber fast genauso aus. Das Ding ist recht flexibel. Ein paar Handgriffe, und es wechselt zwischen Flugzeug, U-Boot, Hubschrauber, Segelschiff und weiteren Gefährten. Also füllen wir den 20 Liter Tank, setzen uns hinein, werden mit einer Rakete in die Luft geschiossen und fliegen (zusammen mit einer uns von nun an begleitenden Gruppe von Amerzone-Gänsen) in nur 9 Stunden vollständig mit Autopilot (die Route war auf einer Floppydisk gespeichert) von der Bretagne an die Küste von Amerzone (in der Nähe von Brasilien). Nicht schlecht, vor allem mit dem uralten Boxermotor und den winzigen Flügeln. Wir landen im Meer vor einer kleinen Insel, auf der nur ein mürrischer Fischer lebt. Hier müssen wir ein paar Rätsel lösen, um schließlich eine weitere Diskette zu finden, die uns zum nächsten Reiseziel, einem Dorf im Flußdelta, führt. Nebenbei aktualisiert die Disk auch das Betriebssystem des Hydroflot, und gibt ihm ein paar neue Funktionen. Und damit meine ich nicht die Hupe, den Scheibenwischer und die Scheinwerfer, die waren schon bei der Abreise freigeschalten. Nach einem Flug mit dem Hubschrauber und einer Segelfahrt entlang des Flusses erreichen wir unser nächstes Reiseziel etwas tiefer im Land – und brauchen wieder eine (weggesperrte) Diskette, um weiterzukommen… diese notwendigen Disketten hat der Professor zuvor an mehrere Vertraute in Amerzone versandt. Und so geht es dahin, bis wir unser endgültiges Reiseziel erreichen. Wir fahren (teilweise ohne Treibstoff und nur mit Windkraft) mit Auto-Piloten entlang des Kaiman-verseuchten Flusses durch den Regenwald, stürzen Wasserfälle (flußaufwärts) hinab, begegnen Nilpferden, Nashörnern und Wasserbüffeln, spielen mit unbekannten Tierarten, reisen (wenn ich so auf die Landkarte schaue) in wenigen Stunden von der Atlantikküste bis irgendwo an die südliche Grenze von Venezuela – realistisch ist das alles nicht, aber Spaß macht es trotzdem.