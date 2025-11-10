Enshrouded: Siebtes Inhaltsupdate Wake of the Water ist ab sofort verfügbar

Keen Games freut sich bekanntzugeben, das Wake of the Water, das bisher größte Inhaltsupdate für Enshrouded, ab sofort verfügbar ist.

Das neue Update enthält mehrere lang erwartete Features, wie dynamisches Voxel-Wasser, eine Überarbeitung des Kampfsystems und zweihändige Großschwerter. Spieler:innen können eine Fülle neuer Gameplay-Elemente entdecken, darunter Waffen und Kosmetikartikel, während sie das neueste Biom, Wogschimmer-Grund, erkunden. Das Wasser-Biom ist voller vielfältiger Wildtiere und Feinde, wie den echsenartigen Drak. Zudem kommen mit dem neuen Update Features und Fehlerbehebungen, die das Spielerlebnis verbessern. Wake of the Water ist das siebte Inhaltsupdate seit dem Start von Enshrouded im Januar 2024 und erweitert den Inhalt des Spiels erheblich, bevor es 2026 in der Vollversion 1.0 für PC und Konsolen erscheint.

Eine Fülle an Angeboten

Keen Games ist stolz darauf, das innovative Voxel-Wasser in Enshrouded einzuführen, das die Tiefe des Gameplays durch Erkundungs-, Landwirtschafts-, Terraforming-, Bau- und Überlebensfähigkeiten erheblich erweitert. Darüber hinaus hat Keen Games weitere transformative Features in Wake of Water integriert, darunter eine Überarbeitung des Kampfsystems, eine Fraktion amphibischer Feinde, eine Vielzahl von Gegenständen, Waffen, Ausrüstungsgegenständen, Kosmetikartikeln und Ressourcen, die in einem völlig neuen Biom untergebracht sind. Das Highlight-Video zu Wake of the Water gibt es hier.

Eine Flut an Features, Fehlerbehebungen und Fischen

Die neuen Features von Wake of the Water sind tiefgründig und umfangreich, ganz wie der Ozean selbst. Hier sind nur einige der Highlights, auf die sich Spielende freuen können:

Wasser und ein neues Biom: Das Wasser ist dynamisch und voxelbasiert, was bedeutet, dass man im Spiel auf verschiedene Weise damit interagieren kann. Spieler:innen können im Wasser schwimmen, es sammeln, umlenken, damit Pflanzen gießen oder es terraformen um eine Unterwasserbasis zu bauen.

Überarbeitung des Kampfsystems: Fast alle Gegenstände, die mit dem Kampf zu tun haben, wurden neu ausbalanciert und für mehr Relevanz im Kampf neu ausgerichtet (zur Erinnerung: Der Schwierigkeitsgrad kann für einfachere oder anspruchsvollere Kämpfe geändert werden).

Große Schwerter, große Verantwortung: Großschwerter sind endlich in Enshrouded angekommen, ebenso wie mehrere neue Waffenfertigkeiten, Edelsteine und Rüstungssets.

Fische sind Freunde und Nahrung: Spielende können verschiedene neue Fischarten im Angel-Minispiel fangen, umgeben von zusätzlichen Wildtieren, darunter Capybaras, die gezähmt werden können.

Drak-Angriffe: Die Drak, eine echsenartige Fraktion von Feinden, sind im Wasser genauso tödlich wie an Land. In beiden Umgebungen sind sie eine große Herausforderung, also sollten Spielende sich entsprechend vorbereiten, um ihnen entgegenzutreten.

Basisbau am Strand: Neue Ressourcen wie Bambus, von den Drak inspirierte Dekorationen, neue Farbtöne, Lichtquellen, Lebensmittel, Baumaterialien und vieles mehr kommen mit Wake of the Water ins Gluttal

Damit Spieler:innen nicht in Details versinken, hat Keen Games ein Video erstellt, in dem die Änderungen im Spiel erklärt werden. Die Community hat den Wunsch nach ausgewogeneren, spannenden Kämpfen geäußert, die Flexibilität bieten und Unstimmigkeiten und Irrelevanz reduzieren. Zu diesem Zweck wurde ein spezielles Team zusammengestellt, das sich ausschließlich mit der Feinabstimmung aller Aspekte des Kampfes befasst. Infolgedessen gab es eine Anpassung von Waffen, Rüstungen, Ringen und Schilden, wodurch diese durch relevante Kombinationen von Werten/Elementareffekten interessanter wurden und nun besser zu den Beschreibungen passen. Auch die Gesundheitsregeneration wurde neu angepasst, was bedeutet, dass Flammengeborene mehr auf ihre Unterstützungsgegenstände und ihre Wiederherstellung achten müssen. Eine Videozusammenfassung der Anpassungen des Kampfsystems gibt es hier.

Wake of the Water enthält viele wichtige Roadmap-Features, die Anfang des Jahres angekündigt und von der Community über die Feature-Upvote-Plattform gefordert wurden. Wasser war seit dem Start des Early Access durchweg das am häufigsten gewünschte Feature und blieb dies aufgrund der technischen Komplexität der Gestaltung realistischer, dynamischer Wassereffekte mithilfe eines maßgeschneiderten Voxel-Systems auch lange Zeit.

Seit dem Early Access Start im Januar 2024 auf Steam haben bereits über vier Millionen Spielende weltweit sich in die Welt von Enshrouded gestürzt.