Video zu Vampires: Bloodlord Rising wirft einen Blick auf die Ernährung

Erwache aus dem ewigen Schlaf, breite deine Schwingen über dem rauen Fantasiebalkan Sangavia aus und folge dem Ruf des Blutes: Vampires: Bloodlord Rising von Mehuman Games und Toplitz Productions lädt dazu ein, eine düstere offene Welt zu erobern – oder an ihr zu zerbrechen.

Die Reise beginnt mit einem Auftrag, der schwerer wiegt als jeder Sargdeckel: Erfülle den Willen des gefallenen Fürsten Vorago, der ein friedliches Miteinander von Menschen und Vampiren anstrebt. Doch dieser Idealismus kollidiert mit einer Realität, in der Blut nicht nur Macht, sondern Überleben bedeutet. Wer seine Ernährung vernachlässigt, verliert – und zwar endgültig. Ein neues Video zeigt, wie ihr an das lebensnotwendige Rot kommt, welche Kreaturen ihr besser meidet und wie ihr euren vampirischen Speiseplan optimiert, um zum Fürsten der Nacht aufzusteigen.

Ob du durch Wälder und Sümpfe streifst, in Höhlen auf Schätze stößt oder dir ein bedrohlich-imposantes Schloss baust: Sangavia richtet sich an all jene, die Lust haben, selbst zur Legende zu werden. Fülle deine Hallen mit gotischem Prunk, rekrutiere Diener oder verwandle Untertanen in ewige Gefolgsleute. Jeder Schritt, jede Entscheidung hinterlässt Spuren – und öffnet oder verschließt mögliche Enden der Geschichte.

Mit übermenschlicher Kraft, geschärften Sinnen, blitzschneller Bewegung oder sogar als Fledermaus erkundest du eine Welt, die sich nur Nachtschwärmern offenbart. Und du musst dieses Schicksal nicht allein bestreiten: Der kooperative Multiplayer erlaubt es, gemeinsam mit Freunden zu herrschen, zu bauen und die blutigen Geheimnisse des Landes zu enträtseln.

Vampires: Bloodlord Rising erscheint am 30. Januar 2026 im Early Access für Steam, GOG.com und den Epic Games Store. Wunschliste setzen, Blutreserven auffüllen – und gerne dem offiziellen Discord beitreten, um künftig nichts zu verpassen.

Wer sich jetzt fragt, wohin diese Reise führen kann, stellt sich bereits die richtige Frage: In Sangavia entscheidet allein dein Durst nach Macht, Frieden oder Chaos, in welche Richtung die Geschichte bricht.