grell stellt den OAE2 vor, ein Kopfhörer, der Klang neu definieren soll

grell präsentiert mit dem OAE2 einen neuen offenen Over-Ear-Kopfhörer, der auf jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit unter der Leitung von Axel Grell basiert.

Das Modell richtet sich an Musikliebhaber, Produzierende und Gamer, die ein möglichst natürliches Klangbild wünschen.

Der OAE2 nutzt die hauseigene Technologie der Frontseitigen Schallfeldmodulation (FSFM). Dabei treffen Schallwellen schräg von vornHeade auf das Ohr statt direkt von der Seite. Diese Ausrichtung soll das natürliche Hörverhalten besser abbilden und Details in Höhen, Mitten und Bass deutlicher herausstellen.

Der Kopfhörer folgt auf den OAE1 und wurde laut Hersteller in mehreren Punkten weiterentwickelt. Kopfband, Polsterung und der Schiebemechanismus wurden überarbeitet, um den Tragekomfort zu erhöhen. Zudem wurde der Frequenzgang angepasst, um ein neutraleres und ausgewogeneres Klangprofil zu erzielen.

Auch beim Materialeinsatz setzt grell auf Qualität und Langlebigkeit. Das offene Design kombiniert Edelstahlgewebe mit austauschbaren Komponenten. Velours- und Memory-Foam-Polster sollen für angenehmen Sitz sorgen. Die Produktion erfolgt laut Hersteller in zertifizierten Betrieben, während Verpackung und Produktgestaltung auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind. Im Lieferumfang enthalten sind ein Etui sowie zwei versilberte OFC-Kabel: eines mit 3,5-mm-Anschluss (inkl. 6,3-mm-Adapter) und eines mit 4,4-mm-Stecker.

Optisch orientiert sich der OAE2 am OAE1 Signature, der mit dem iF Design Award 2025 ausgezeichnet wurde.

Der OAE2 soll ab Dezember 2025 zum Preis von 499 Euro (UVP) erhältlich sein.

Technische Daten:

– Frequenzgang: 12–34.000 Hz (-3 dB)

– Impedanz: 38 Ω

– Schalldruckpegel: 100 dB bei 1 kHz

– Maximale Eingangsleistung: 500 mW

– Klirrfaktor: 0,05 % bei 1 kHz

– Gewicht: 378 g (ohne Kabel)

Wer das Modell im High-End-Segment im Blick hat, bekommt einen offenen Kopfhörer, der ein möglichst natürliches Klangbild anstrebt und in Ausstattung wie Verarbeitung ambitioniert auftritt.