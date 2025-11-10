Rue Valley im Test

47 Minuten für die Ewigkeit

Wir spielen Eugene Harrow. Eugene ist gefangen – nicht in einem Gefängnis, sondern in einer Zeitschleife. Das Spiel startet um 8 Uhr abends bei unserer ersten Session mit dem Psychiater, und nach 47 Minuten ist es wieder 8 Uhr – und wir sitzen wieder beim Psychiater. Das erinnert mich natürlich an den Film Und täglich grüßt das Murmeltier, nur das hier nicht der ganze Tag sondern nur 47 Minuten dauernd wiederholt werden. Im Spielbereich fallen mir Three Minutes To Eight oder Orten Was The Case mit einer ähnlichen Mechanik ein. Zuerst erstellen wir unseren Eugene Harrow. Dazu müssen Punkte auf die drei Bereiche Entscheidungsfähigkeit, Soziale Kompetenz und Emotionale Stabilität verteilt werden. Diese Charaktererstellung hat massiven Einfluss auf das Spiel – von der ersten Sekunde an müsst ihr nämlich Entscheidungen treffen. Sollten die Werte eures Charakters nicht zu einer Entscheidung passen, dann könnt ihr sie im Spiel auch nicht auswählen – ihr steht also beispielsweise vor einer Frau, könnt sie aber nicht ansprechen, weil ihr vollkommen unmotiviert seid, irgendetwas zu tun. Der von euch auf diesem ersten Bildschirm erstellte Charakter wird also eure Interaktionsmöglichkeiten im Spiel vorgeben.

Die Sitzung beim Psychiater geht schnell zu Ende, und wir können uns die Umgebung anschauen. Viel gibt es nicht zu sehen, wir sind in einem abgelegenen Motel, wo ein Zimmer für uns gebucht wurde. Am Parkplatz tritt eine aufgebrachte Frau auf den Kaffeeautomaten ein, aber wir gehen lieber auf unser Zimmer und verkriechen uns auf dem Bett. Es scheint, dass wir schwer depressiv sind und daher die Therapie beim Psychiater notwendig ist… zu der wir uns aber nicht ganz freiwillig eingefunden haben. Dummerweise können wir aber nicht wirklich schlafen, und mit dem Handy spielen geht auch nicht so recht, weil wir keine Internetverbindung haben und das WLAN tot ist. Jedenfalls können wir einen höchst seltsamen Anruf eines Verkäufers empfangen…