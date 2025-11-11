Anno 117: Pax Romana im Test

Marcus oder Marcia

Der Schauplatz ist nicht nur optisch attraktiv, sondern auch thematisch klug gewählt. Zwischen römischer Ordnung und barbarischer Wildnis entfaltet sich ein Spiel, das seine Welt glaubwürdig präsentiert: In Latium bestimmen prachtvolle Villen, Aquädukte und wohlgeordnete Landstriche das Bild. Albion dagegen ist rau, regengetränkt, archaisch – das Land, das Rom zu zähmen versucht.

Die Kampagne dient als sanfter Einstieg in das Spiel, zahlreiche Tutorials unterstützen dabei die Spielenden bei den ersten Schritten. Sie vermittelt auf angenehme Weise Geschichts­flair, ohne den Spieler mit Fakten zu erschlagen. Politische Spannungen, lokale Traditionen und Machtdynamiken sind allgegenwärtig. Dabei wirkt die Erzählung zuweilen formelhaft, doch ihre inszenatorische Qualität ist überzeugend genug, um Akzente zu setzen. Besonders gut gelingt der atmosphärische Kontrast beider Regionen – er sorgt nicht nur für optische Vielfalt, sondern beeinflusst die Spielmechanik direkt.

Zum Start kann man zwischen den Charakteren Marcus und Marcia wählen, zwei Statthaltern mit eigener Hintergrundgeschichte und leicht unterschiedlicher Herangehensweise an Politik, Diplomatie und Stadtplanung. Ich starte mit Marcia und werde von Kaiser Lucius nach Latium geschickt um die Verwaltung der Provinz zu übernehmen.

Alle Wege führen nach Rom

Die Grundlage bleibt natürlich klassisches Anno: Sedimentartiger Zivilisationsaufbau mit Produktionsketten, Bevölkerungsstufen, Handel und Erkundung. Wer die Serie kennt, findet sich schnell zurecht. Der große erzählerische und spielmechanische Hebel ist der Dualismus aus Latium und Albion.

Was in Latium funktioniert, klappt in Albion nicht unbedingt – und umgekehrt. Rohstoffe, Bauregeln, Bevölkerungsansprüche, Infrastruktur und Gefahren unterscheiden sich deutlich. Das zwingt zu situativem Handeln und verhindert den bequemen Bau-Baukasten, den manche Spieler aus früheren Teilen gewohnt sind. Diese Varianz ist eine der größten Stärken des Titels.

Das Bausystem hat einen kräftigen Evolutionssprung hingelegt. Jedes errichtete Gebäude beeinflusst nun seine Nachbarschaft – positiv wie negativ. Lärm, Abgase oder ein eher fragwürdiger Geruch können das Umfeld belasten, während prestigeträchtige Einrichtungen das Gegenteil bewirken. So sorgt ein Forum für bessere Laune, während ein Schlachthaus den Leuten eher die Stimmung verdirbt. Dadurch entsteht ein städtisches Gefüge, das wesentlich stärker auf die richtige Platzierung angewiesen ist. Die neue Technologie hinter dem Städtebau erlaubt zudem geschwungene Straßenverläufe und flexible Bauformen. Der früher so typische, streng rechteckige Raster-Look verliert sich zugunsten eines natürlicheren Stadtbilds – auch wenn man diese Freiheit in der Praxis gar nicht so exzessiv nutzt.

Neue Produktionskreisläufe sind abwechslungsreich und logisch eingebettet. Wasserinfrastruktur – in Form von Aquädukten – spielt eine wichtige Rolle in Latium. In Albion wirken dagegen rauere Umweltbedingungen und kulturelle Besonderheiten auf die Produktivität.

Ich starte meine Besiedlung mit der Errichtung der ersten Holzfällerhütten, Sägewerke und Wohnhäuser für die „Liberti“, meine erste Einwohner und Arbeiter. Wenn ich ihre Bedürfnisse erfüllen und genügend Arbeiter ansiedeln kann, ist eine Beförderung zur nächsten Gesellschaftsschicht den „Plebejern“ möglich. Sie benötigen wieder andere Waren um „glücklich“ zu sein, also erweitere ich meine Produktionskreisläufe, und so weiter und so fort. Dazwischen erfülle ich Quests um Belohnungen zu bekommen um im Spielablauf fortzuschreiten. Es wird zeit die Insel zu verlassen, Segel zu setzen und die Welt rund um mich zu erkunden…