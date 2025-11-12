Gewinnspiel: Vienna Comic Con 2025

Von 22. bis 23. November 2025 findet in der Messe Wien wieder die Vienna Comic Con statt. Wir verlosen zusammen mit dem Veranstalter 4×2 Sonntags-Tickets.

Die Vienna Comic Con (VIECC®) kehrt am 22. und 23. November 2025 zurück und feiert ihr 10-jähriges Jubiläum mit einem Line-up, das Comic-Fans, Cosplayer:innen und Popkultur-Liebhaber gleichermaßen begeistern wird. Seit 2015 ist die VIECC® das Highlight des Jahres für alle, die Comics, Gaming, Anime, Science-Fiction und Fantasy lieben – und zum runden Geburtstag legt sie noch einmal ordentlich nach.

Mit dabei sind internationale Comic-Größen wie Arild Midthun, der mit seinen „Donald Duck“-Zeichnungen Disney-Geschichte geschrieben hat, Toshihiro Kawamoto, der ikonische Charakterdesigner hinter Cowboy Bebop und Mobile Suit Gundam, sowie John Royle, bekannt für seine Arbeit an Spider-Man, Wolverine und G.I. Joe. Ergänzt wird das Staraufgebot durch Federica di Meo (Oneira), Marco Castiello (Star Wars, Batman Beyond, Captain America), Matteo Lolli (Deadpool, Harley Quinn, X-Men: Marauders) und viele weitere internationale Künstler:innen. Auch die heimische Szene ist stark vertreten – etwa mit Mahmud Asrar, Dave Lung, Dr. Rocke oder Christopher Kloiber, der mit seinem „Tracht-Man“ für bayerischen Superheldenhumor sorgt.

Ein besonderes Highlight ist erneut die Artist Alley, die sich 2025 zur XXL-Kreativzone auf 6.000 m² ausdehnt. Mehr als 450 Artists aus aller Welt präsentieren dort ihre Arbeiten, signieren Comics, zeichnen Live-Skizzen und machen die Messe Wien zu einem vibrierenden Treffpunkt für kreative Köpfe und Sammler:innen. Zwischen Original-Artworks, spontanen Begegnungen und seltenen Sammlerstücken entsteht die einzigartige Atmosphäre, die die VIECC® seit Jahren auszeichnet.

Von Superhelden über Manga bis Science-Fiction – die Vienna Comic Con vereint die ganze Welt der gezeichneten Geschichten und zeigt, wie vielfältig, kunstvoll und inspirierend Comics sein können. Sie ist Treffpunkt, Kreativlabor und Popkultur-Festival in einem. Wer 2025 dabei ist, erlebt nicht nur große Namen und spektakuläre Shows, sondern auch den Geist eines Mediums, das Fantasie und Kunst auf unvergleichliche Weise verbindet.

VIECC® – Facts & Figures