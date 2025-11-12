Gewinnspiel: Vienna Comic Con 2025

Von 22. bis 23. November 2025 findet in der Messe Wien wieder die Vienna Comic Con statt. Wir verlosen zusammen mit dem Veranstalter 4×2 Sonntags-Tickets.
Die Vienna Comic Con (VIECC®) kehrt am 22. und 23. November 2025 zurück und feiert ihr 10-jähriges Jubiläum mit einem Line-up, das Comic-Fans, Cosplayer:innen und Popkultur-Liebhaber gleichermaßen begeistern wird. Seit 2015 ist die VIECC® das Highlight des Jahres für alle, die Comics, Gaming, Anime, Science-Fiction und Fantasy lieben – und zum runden Geburtstag legt sie noch einmal ordentlich nach.
Mit dabei sind internationale Comic-Größen wie Arild Midthun, der mit seinen „Donald Duck“-Zeichnungen Disney-Geschichte geschrieben hat, Toshihiro Kawamoto, der ikonische Charakterdesigner hinter Cowboy Bebop und Mobile Suit Gundam, sowie John Royle, bekannt für seine Arbeit an Spider-Man, Wolverine und G.I. Joe. Ergänzt wird das Staraufgebot durch Federica di Meo (Oneira), Marco Castiello (Star Wars, Batman Beyond, Captain America), Matteo Lolli (Deadpool, Harley Quinn, X-Men: Marauders) und viele weitere internationale Künstler:innen. Auch die heimische Szene ist stark vertreten – etwa mit Mahmud Asrar, Dave Lung, Dr. Rocke oder Christopher Kloiber, der mit seinem „Tracht-Man“ für bayerischen Superheldenhumor sorgt.
Ein besonderes Highlight ist erneut die Artist Alley, die sich 2025 zur XXL-Kreativzone auf 6.000 m² ausdehnt. Mehr als 450 Artists aus aller Welt präsentieren dort ihre Arbeiten, signieren Comics, zeichnen Live-Skizzen und machen die Messe Wien zu einem vibrierenden Treffpunkt für kreative Köpfe und Sammler:innen. Zwischen Original-Artworks, spontanen Begegnungen und seltenen Sammlerstücken entsteht die einzigartige Atmosphäre, die die VIECC® seit Jahren auszeichnet.
Von Superhelden über Manga bis Science-Fiction – die Vienna Comic Con vereint die ganze Welt der gezeichneten Geschichten und zeigt, wie vielfältig, kunstvoll und inspirierend Comics sein können. Sie ist Treffpunkt, Kreativlabor und Popkultur-Festival in einem. Wer 2025 dabei ist, erlebt nicht nur große Namen und spektakuläre Shows, sondern auch den Geist eines Mediums, das Fantasie und Kunst auf unvergleichliche Weise verbindet.
VIECC® – Facts & Figures
- DAS Top-Event für Popkultur und Gaming in Österreich
- Von 22. bis 23. November 2025 in der Messe Wien
- Knapp 40.000 Besucher:innen
- Über 600 Aussteller:innen auf ca. 42.000 m2 Fläche
- Programm im Überblick: Anime & Manga, Comics & Graphic Novels, Cosplay, Fantasy & Sci-Fi, Gaming & eSports, Film & TV, Kunst & Kultur, Brettspiele & TCG, Vorträge & Panels, Autogramm- & Foto-Stunden, uvm.
- Erfolgreiche Veranstaltung seit 2015, jährlich in der Messe Wien
- Veranstalter: expo-experts.at
- Weitere Informationen und Tickets: viecc.com
Was kann ich gewinnen?
- 4×2 VIECC 2025 Sonntags-Tickets
Wie kann ich gewinnen?
Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:
Wir freuen uns über alle Teilnehmer*innen an unserem Gewinnspiel!
Der Teilnahmeschluss ist der 20. November 2025.
Teilnahmebedingungen
§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
§ 2 Teilnahmeberechtigungen
(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanäle. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.
§ 3 Durchführung und Abwicklung
(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
(2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
(3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
(4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.
§ 4 Gewinn
(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.