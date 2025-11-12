DLSS 4 jetzt in Assetto Corsa Rally und weiteren Spielen

Diese Woche erscheinen Assetto Corsa Rally und Call of Duty: Black Ops 7 mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation-Unterstützung ab dem ersten Tag. Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids ist ab sofort mit DLSS Frame Generation verfügbar und Anno 117: Pax Romana erscheint mit DLSS Super Resolution.

Spieler können sich außerdem einen kostenlosen DOOM: The Dark Ages Slayer-Skin aus der NVIDIA-App mit den GeForce Rewards sichern.

Nach 18 Folgen und eineinhalb Jahren verabschiedet sich zudem der GeForce TechTalk mit einer letzten Folge. Zum Finale spricht Community Manager Jan Purrucker mit Alexander Battaglia von Digital Foundry, dessen Werdegang und wie seine Expertise in der Szene Maßstäbe setzt. Die beiden sprechen über technische Entwicklungen, die Herausforderungen des aktuellen Gaming-Journalismus und persönliche Insights aus zehn Jahren Digital Foundry und warum sowas ohne Leidenschaft für das Thema nicht möglich wäre.

Diese Titel erhalten RTX-Unterstützung:

Assetto Corsa Rally : Assetto Corsa Rally von 505 Games und Supernova Games Studios bietet eine kompromisslose Rallye-Simulation, die die rohe Intensität und Präzision dieses Sports einfängt. Das Spiel startet am 13. November im Early Access mit 10 lizenzierten Fahrzeugen, 4 Rallye-Etappen, Einzelspieler-Wochenend-Events, Zeitfahren mit Online-Ranglisten und vielem mehr. GeForce RTX-Spieler, die sich an die anspruchsvollen Etappen wagen, können DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution ab der Veröffentlichung von Assetto Corsa Rally aktivieren, um optimale Bildqualität und Leistung zu gewährleisten.

Anno 117: Pax Romana : In Anno 117: Pax Romana von Ubisoft können Spieler in die Rolle eines führenden Baumeisters schlüpfen und die Städte ihrer Träume auf dem Höhepunkt des Römischen Reiches entwerfen. Wenn das Spiel am 13. November erscheint, können die Bildraten mit DLSS Super Resolution auf GeForce RTX-Grafikkarten beschleunigt werden. Vor dem Start des Spiels kann der neueste GeForce Game Ready-Treiber heruntergeladen und installiert werden, um ein optimales Spielerlebnis zu gewährleisten.

Chip 'n Clawz vs. The Brainioids: Chip 'n Clawz vs. The Brainioids von Snapshot Games und Arc Games ist ein Action-Strategiespiel von Julian Gollop, dem Schöpfer von X-COM. Es ist eine einzigartige Mischung aus Third-Person-Action und Echtzeitstrategie. Chip 'n Clawz vs. The Brainioids ist ab sofort erhältlich, und GeForce RTX-Spieler können die Bildraten mit DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution maximieren. Durch die Verwendung der DLSS-Overrides in der NVIDIA-App können Spieler mit GeForce RTX 50er-GPUs auf DLSS 4 mit Multi Frame Generation upgraden, um noch schnellere Bildraten zu erzielen.

NVIDIA feiert jede Season of Play mit neuen Enthüllungen, exklusiven Belohnungen, individuellen GPU-Gewinnspielen und epischen Angeboten. Die neueste Belohnung ist ein kostenloser DOOM: The Dark Ages – DOOM Slayer Onyx-Skin. Diese Belohnung steht NVIDIA App-Nutzern mit Karten der GeForce RTX 10er-Serie oder neueren GPUs zur Verfügung.

