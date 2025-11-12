ELDEN RING NIGHTREIGN: DLC THE FORSAKEN HOLLOWS erscheint am 04. Dezember

ELDEN RING NIGHTREIGN, das eigenständige Multiplayer-Koop-Survival-Action-Spiel von FromSoftware und veröffentlicht von Bandai Namco Entertainment Europe, entfesselt eine neue Gefahr in Form des Dreglords: einem der neuen Endgegner im kommenden DLC ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS.

Der DLC erscheint am 04. Dezember und führt zwei neue Bosse für den dritten Tag, neue Feldbosse, die Verschobene Erde – eine besondere Bedingung, bei der sich die Karte massiv verändert – und neue Wegpunkte in Limveld ein. Zwei neue Nachtwandler schließen sich ebenfalls dem Kampf an, inklusive neuer Fähigkeiten, um es mit dem Nachtregen aufzunehmen.

Der ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS DLC erscheint am 04. Dezember 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC über Steam. Spieler*innen, die die Deluxe- oder Collector’s-Edition von ELDEN RING NIGHTREIGN besitzen oder kaufen, erhalten den DLC automatisch bei Veröffentlichung. Alle anderen können den DLC separat erwerben.

ELDEN RING NIGHTREIGN ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC über Steam digital erhältlich.