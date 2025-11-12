The Rogue Prince of Persia™ erscheint am 16.12 für Nintendo Switch™/2

Heute haben Ubisoft und Evil Empire angekündigt, dass The Rogue Prince of Persia™, das 2D-Action-Plattform-Roguelite, am 16. Dezember 2025 für Nintendo Switch™ und Switch™ 2 erscheinen wird.

Nach dem erfolgreichen Start auf Ubisoft +, PC, Xbox Series X|S und PlayStation®5 folgt mit der Veröffentlichung auf Nintendo-Plattformen ein neues Kapitel in der Multiplattform-Einführung des Spiels.

Die Switch-Versionen sind für Handheld- und Hybrid-Spiel optimiert und bieten alle Inhalte der Version 1.0, darunter verschiedene Biome, Waffen, Medaillons und eine überarbeitete Grafik. Die Spieler können nun überall flüssige Kämpfe, dynamischen Parkour und eine spannende Geschichte über Erlösung erleben.

Zusätzlich zu den digitalen Konsolenversionen hat der Publishing-Partner U&I Entertainment heute angekündigt, dass die physischen Standard- und Immortal Editionen von „The Rogue Prince of Persia™“ am 10. April 2026 für PlayStation®5, Nintendo Switch™ und Switch™ 2 erscheinen werden.

Die aufwändig gestaltete Immortal Edition enthält das komplette Spiel (Game Key Card), ein doppelseitiges Poster und einen Satz Fine-Art-Karten, die auf der einen Seite eindrucksvolle Bilder aus dem Spiel zeigen und auf der Rückseite zusammen einen Teil der Spielweltkarte bilden. Das Ganze kommt in einer hochwertigen SteelBook-Hülle mit Schutzumschlag.

The Rogue Prince of Persia spielt in einem liebevoll neu gestalteten persischen Königreich und verbindet fließende, akrobatische Kämpfe mit anspruchsvollem Parkour und einer spannenden Geschichte über Wiedergutmachung. Spieler müssen sich durch prozedural generierte Levels bewegen, Geheimnisse aufdecken und neue Charaktere treffen, während sie versuchen, einen fatalen Fehler wiedergutzumachen, der ihr Volk ins Unglück gestürzt hat.

Jeder Durchlauf bietet neue Möglichkeiten, sich anzupassen und weiterzuentwickeln, und schafft durch Erkundung und Entdeckung einen einzigartigen Spielstil. Mit über 100 Waffen und Medaillons, die freigeschaltet und gemeistert werden können, können die Spieler ihre Ausrüstung entsprechend ihrem Spielstil und ihren Bedürfnissen anpassen. Beweglichkeit ist der Schlüssel: Wandlaufen, Fallen ausweichen und stylische Combos aneinanderreihen sind überlebenswichtig. Um das wahre Ende dieser epischen Geschichte zu erfahren, müssen Spieler das Schicksal neu schreiben, Persien retten oder beim Versuch sterben.

„Wir freuen uns sehr, The Rogue Prince of Persia für Nintendo Switch-Spieler herauszubringen“, so Lucie Dewagnier, Game Director bei Evil Empire. „Die rasante Action und die hohe Wiederspielbarkeit des Spiels machen es perfekt für hybrides Spielen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler auch unterwegs in die Reise des Prinzen eintauchen.“

Der fesselnde Soundtrack zum Spiel, komponiert vom persisch-amerikanischen Künstler ASADI, ist auf allen Streaming-Plattformen und dem YouTube-Kanal von Ubisoft Music verfügbar. Eine Vinyl-Edition wird bald über Laced Records erhältlich sein.

The Rogue Prince of Persia™ erscheint am 16. Dezember 2025 für Nintendo Switch™ und Switch™ 2. Die physischen Standard- und Immortal-Editionen erscheinen am 10. April 2026 und können ab dem 14. November vorbestellt werden.