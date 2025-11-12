Valve kündigt drei neue Steam Hardware-Geräte an, die 2026 starten

Valve startet 2026 eine neue Hardware-Offensive: Neben dem weiterhin erfolgreichen Steam Deck erweitert das Unternehmen seine Produktlinie um gleich drei neue Geräte, die PC-Gaming auf unterschiedliche Arten zugänglicher machen sollen.

Mit dem Steam Controller, der kompakten Steam Machine und dem neuen VR-System Steam Frame möchte Valve Spielern mehr Flexibilität bieten – ohne die offene Philosophie der Plattform aufzugeben.

Laut Valve-Präsident Gabe Newell ist der Schritt eine direkte Antwort auf den Wunsch der Community nach mehr Hardware-Optionen. Die drei Geräte basieren wie das Steam Deck auf SteamOS und sollen problemlos miteinander harmonieren. Gleichzeitig bleiben sie – typisch Valve – offen für Anpassungen und eigene Software.

Steam Controller

Der neue Steam Controller orientiert sich technisch am Steam Deck und setzt auf präzise magnetische Thumbsticks, Trackpads, Gyro-Steuerung und Grip-Buttons. Er soll Menschen ansprechen, die ihre Steam-Bibliothek überall gleich bedienen möchten – egal ob am PC, Laptop oder auf Valves neuen Geräten.

Teilt viel Technik mit dem Steam Deck und bietet alle Eingabemöglichkeiten, um jedes Steam-Spiel zu spielen – egal, wo Steam läuft.

Hochperformanter, ergonomischer Controller mit next-gen magnetischen Thumbsticks, vollwertigen Bedienelementen, Trackpads, Gyro-Sensor und Grip-Buttons.

Funktioniert überall, wo Steam ist: PC, Laptop, Steam Deck, Steam Machine, Steam Frame.

Mehr Info: https://store.steampowered.com/sale/steamcontroller