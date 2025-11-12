Valve kündigt drei neue Steam Hardware-Geräte an, die 2026 starten

Valve startet 2026 eine neue Hardware-Offensive: Neben dem weiterhin erfolgreichen Steam Deck erweitert das Unternehmen seine Produktlinie um gleich drei neue Geräte, die PC-Gaming auf unterschiedliche Arten zugänglicher machen sollen.
Mit dem Steam Controller, der kompakten Steam Machine und dem neuen VR-System Steam Frame möchte Valve Spielern mehr Flexibilität bieten – ohne die offene Philosophie der Plattform aufzugeben.
Laut Valve-Präsident Gabe Newell ist der Schritt eine direkte Antwort auf den Wunsch der Community nach mehr Hardware-Optionen. Die drei Geräte basieren wie das Steam Deck auf SteamOS und sollen problemlos miteinander harmonieren. Gleichzeitig bleiben sie – typisch Valve – offen für Anpassungen und eigene Software.
Steam Controller
Der neue Steam Controller orientiert sich technisch am Steam Deck und setzt auf präzise magnetische Thumbsticks, Trackpads, Gyro-Steuerung und Grip-Buttons. Er soll Menschen ansprechen, die ihre Steam-Bibliothek überall gleich bedienen möchten – egal ob am PC, Laptop oder auf Valves neuen Geräten.
- Teilt viel Technik mit dem Steam Deck und bietet alle Eingabemöglichkeiten, um jedes Steam-Spiel zu spielen – egal, wo Steam läuft.
- Hochperformanter, ergonomischer Controller mit next-gen magnetischen Thumbsticks, vollwertigen Bedienelementen, Trackpads, Gyro-Sensor und Grip-Buttons.
- Funktioniert überall, wo Steam ist: PC, Laptop, Steam Deck, Steam Machine, Steam Frame.
Mehr Info: https://store.steampowered.com/sale/steamcontroller
Steam Machine
Mit der Steam Machine kehrt Valve erneut ins Wohnzimmer zurück. Das System ist ein rund 16 Zentimeter großer Mini-PC auf SteamOS-Basis, der speziell für Gaming am großen Bildschirm ausgelegt ist. Trotz seiner Größe soll das Gerät leise laufen und sich problemlos in jedes Setup integrieren.
- Gemacht für leistungsstarkes, vielseitiges PC-Gaming auf dem großen Bildschirm; leise und kompakt genug, um unter jeden Fernseher oder auf jeden Schreibtisch zu passen (etwa ein Würfel mit ~160 mm Kantenlänge).
- Läuft mit SteamOS für das gleiche Erlebnis wie auf dem Steam Deck.
- Entwickelt für den Steam Controller, aber kompatibel mit anderen Lieblings-Peripheriegeräten.
Mehr Info: https://store.steampowered.com/sale/steammachine
Steam Frame
Das auffälligste Produkt ist aber der Steam Frame: ein leichtes, kabelloses VR-Headset inklusive neuer Controller. Es kann die gesamte Steam-Bibliothek streamen – VR und Non-VR – und läuft dank integriertem Snapdragon-Chip sogar eigenständig. Valve bewirbt es als neue Möglichkeit, PC-Spiele immersiv zu erleben, ohne an ein Kabel oder einen PC gebunden zu sein.
- Streamt alle deine Steam-Spiele – VR und Non-VR.
- Kabelloses, leichtes, komfortables VR-Headset, das eine neue Art bietet, die gesamte Steam-Bibliothek zu erleben.
- Vollständige Controller-Eingabe für PC-VR- und Non-VR-Games.
- Ist ein PC! Steam Frame läuft mit Snapdragon-Prozessor und SteamOS – wie Steam Deck.
- Unterstützt auch Standalone-Modus für immersives Gaming überall.
Mehr Info: https://store.steampowered.com/sale/steamframe
Alle drei Geräte sollen in denselben Regionen erscheinen wie das Steam Deck, darunter EU, USA, UK, Australien sowie – über Partner KOMODO – Japan, Korea, Taiwan und Hongkong. Der Verkaufsstart ist für Anfang 2026 geplant, Preisdetails folgen im neuen Jahr.
Diese Ankündigung deutet auf eine klare Strategie hin: Valve baut Steam zu einem flexiblen Gaming-Ökosystem aus, das vom Wohnzimmer bis zur VR-Arena reicht – und das könnte den PC-Hardware-Markt im kommenden Jahr deutlich in Bewegung bringen.