VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
Editor's PicksGamingNews & UpdatesTechnik

Valve kündigt drei neue Steam Hardware-Geräte an, die 2026 starten

von Hannes Linsbauer0

Valve startet 2026 eine neue Hardware-Offensive: Neben dem weiterhin erfolgreichen Steam Deck erweitert das Unternehmen seine Produktlinie um gleich drei neue Geräte, die PC-Gaming auf unterschiedliche Arten zugänglicher machen sollen.

Mit dem Steam Controller, der kompakten Steam Machine und dem neuen VR-System Steam Frame möchte Valve Spielern mehr Flexibilität bieten – ohne die offene Philosophie der Plattform aufzugeben.

Laut Valve-Präsident Gabe Newell ist der Schritt eine direkte Antwort auf den Wunsch der Community nach mehr Hardware-Optionen. Die drei Geräte basieren wie das Steam Deck auf SteamOS und sollen problemlos miteinander harmonieren. Gleichzeitig bleiben sie – typisch Valve – offen für Anpassungen und eigene Software.

Steam-Controller_front_a

Steam Controller

Der neue Steam Controller orientiert sich technisch am Steam Deck und setzt auf präzise magnetische Thumbsticks, Trackpads, Gyro-Steuerung und Grip-Buttons. Er soll Menschen ansprechen, die ihre Steam-Bibliothek überall gleich bedienen möchten – egal ob am PC, Laptop oder auf Valves neuen Geräten.

  • Teilt viel Technik mit dem Steam Deck und bietet alle Eingabemöglichkeiten, um jedes Steam-Spiel zu spielen – egal, wo Steam läuft.
  • Hochperformanter, ergonomischer Controller mit next-gen magnetischen Thumbsticks, vollwertigen Bedienelementen, Trackpads, Gyro-Sensor und Grip-Buttons.
  • Funktioniert überall, wo Steam ist: PC, Laptop, Steam Deck, Steam Machine, Steam Frame.

Mehr Info: https://store.steampowered.com/sale/steamcontroller

Steam-Machine_front_a

Steam Machine

Mit der Steam Machine kehrt Valve erneut ins Wohnzimmer zurück. Das System ist ein rund 16 Zentimeter großer Mini-PC auf SteamOS-Basis, der speziell für Gaming am großen Bildschirm ausgelegt ist. Trotz seiner Größe soll das Gerät leise laufen und sich problemlos in jedes Setup integrieren.

  • Gemacht für leistungsstarkes, vielseitiges PC-Gaming auf dem großen Bildschirm; leise und kompakt genug, um unter jeden Fernseher oder auf jeden Schreibtisch zu passen (etwa ein Würfel mit ~160 mm Kantenlänge).
  • Läuft mit SteamOS für das gleiche Erlebnis wie auf dem Steam Deck.
  • Entwickelt für den Steam Controller, aber kompatibel mit anderen Lieblings-Peripheriegeräten.

Mehr Info: https://store.steampowered.com/sale/steammachine

Steam-Frame_headsetControllers_front

Steam Frame

Das auffälligste Produkt ist aber der Steam Frame: ein leichtes, kabelloses VR-Headset inklusive neuer Controller. Es kann die gesamte Steam-Bibliothek streamen – VR und Non-VR – und läuft dank integriertem Snapdragon-Chip sogar eigenständig. Valve bewirbt es als neue Möglichkeit, PC-Spiele immersiv zu erleben, ohne an ein Kabel oder einen PC gebunden zu sein.

  • Streamt alle deine Steam-Spiele – VR und Non-VR.
  • Kabelloses, leichtes, komfortables VR-Headset, das eine neue Art bietet, die gesamte Steam-Bibliothek zu erleben.
  • Vollständige Controller-Eingabe für PC-VR- und Non-VR-Games.
  • Ist ein PC! Steam Frame läuft mit Snapdragon-Prozessor und SteamOS – wie Steam Deck.
  • Unterstützt auch Standalone-Modus für immersives Gaming überall.

Mehr Info: https://store.steampowered.com/sale/steamframe

Alle drei Geräte sollen in denselben Regionen erscheinen wie das Steam Deck, darunter EU, USA, UK, Australien sowie – über Partner KOMODO – Japan, Korea, Taiwan und Hongkong. Der Verkaufsstart ist für Anfang 2026 geplant, Preisdetails folgen im neuen Jahr.

Diese Ankündigung deutet auf eine klare Strategie hin: Valve baut Steam zu einem flexiblen Gaming-Ökosystem aus, das vom Wohnzimmer bis zur VR-Arena reicht – und das könnte den PC-Hardware-Markt im kommenden Jahr deutlich in Bewegung bringen.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Horizon Steel Frontiers: NCSOFT enthüllt neues MMORPG im Horizon-Universum

Hannes Linsbauer

The Rogue Prince of Persia™ erscheint am 16.12 für Nintendo Switch™/2

Hannes Linsbauer

ELDEN RING NIGHTREIGN: DLC THE FORSAKEN HOLLOWS erscheint am 04. Dezember

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link