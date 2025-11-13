Horizon Steel Frontiers: NCSOFT enthüllt neues MMORPG im Horizon-Universum

NCSOFT hat auf der G-Star 2025 für eine echte Überraschung gesorgt: Gemeinsam mit Guerrilla Games arbeitet der koreanische Publisher an einem neuen MMORPG im Horizon-Universum.

Horizon Steel Frontiers soll Anfang 2026 für Mobile und PC erscheinen und erweitert die bekannte Welt der Maschinenjäger um groß angelegte Online-Schlachten, tiefgehende Charakterentwicklung und ein flexibles Kampfsystem.

Das Spiel führt in die „Deadlands“, eine Region jenseits der bislang bekannten Horizon-Schauplätze. Dort treffen Spieler auf neue Maschinenkreaturen, offene Gebiete und ein System, das Horizon’s typische Jagd-Action mit MMORPG-Mechaniken verbindet. NCSOFT verspricht stark anpassbare Spielstile, intensive Gruppeninhalte und ein hohes Maß an Freiheit – ganz im Sinne eines global ausgerichteten Online-Spiels.

Der erste Trailer, der gleichzeitig mit der offiziellen Website veröffentlicht wurde, zeigt imposante Landschaften, gefährliche Maschinen und Kämpfe, die deutlich größer ausfallen als in den Singleplayer-Titeln. In einem begleitenden Video teilen Jan-Bart Van Beek von Guerrilla sowie NCSOFT-Führungskräfte ihre Vision für das Projekt und erklären, wie die Zusammenarbeit zustande kam.

Neben der Enthüllung von Horizon Steel Frontiers nutzte NCSOFT die Messe, um gleich fünf Großprojekte vorzustellen. Dazu gehören AION 2, das noch im November in Korea und Taiwan erscheint, der Open-World-Shooter CINDER CITY, die Anime-Action von LIMIT ZERO BREAKERS sowie der Zeit-Survival-Shooter TIME TAKERS. Alle Titel laufen auf Demostationen, die mit NVIDIAs neuer RTX-5080-Generation ausgestattet sind – ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen technisch einiges auffahren möchte.

Mit Horizon Steel Frontiers öffnet sich das Horizon-Universum erstmals einem breiten Online-Publikum. Sollte NCSOFT die Mischung aus Jagd-Action und MMORPG-Gameplay gut ausbalancieren, könnte das Projekt zu einem der spannendsten Online-Spiele der nächsten Jahre werden – und die G-Star 2025 hat dafür einen beeindruckenden Startpunkt gesetzt.