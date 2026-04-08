Cyberpunk 2077 ab sofort für PlayStation®5 Pro optimiert

CD Projekt Red hat für Cyberpunk 2077 ein kostenloses Update für PlayStation 5 Pro veröffentlicht. Der Patch ergänzt drei Grafikmodi und technische Verbesserungen wie PSSR-Unterstützung und erweitert damit die Optionen für Spieler auf Sonys Pro-Konsole.

CD Projekt Red hat am 8. April 2026 ein kostenloses Update für die PS5-Pro-Version von Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Laut dem Studio bringt der Patch unter anderem Unterstützung für PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) sowie drei auswählbare Grafikmodi.

Spieler auf Sonys Pro-Konsole können zwischen einem Performance-Modus, einem Raytracing-Modus und einem Raytracing-Pro-Modus wählen. CD Projekt Red nennt als weitere technische Anpassungen unter anderem optimierte Raytracing-Abfragen und Verbesserungen beim Raytracing-Cache, was etwa sichtbare Schattenwechsel reduzieren soll.

Begleitend zum Update hat das Studio einen Trailer veröffentlicht. Die vollständigen Änderungen führt CD Projekt Red in den offiziellen Patchnotes auf der offiziellen Website auf.

Zusätzlich ist Cyberpunk 2077 derzeit ohne Aufpreis im Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium enthalten.

Weitere Informationen dazu finden sich auch auf der offiziellen PlayStation-Plus-Seite.

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