Morbid Metal startet im Early Access auf Steam

Ubisoft und Screen Juice haben Morbid Metal am 8. April 2026 im Early Access auf Steam veröffentlicht. Das Hack’n’Slash-Roguelite ist zum Start reduziert erhältlich und bietet zum Auftakt drei spielbare Charaktere, zwei Biome und mehrere Meta-Progressionssysteme.

Ubisoft und das deutsche Entwicklerstudio Screen Juice haben Morbid Metal ab sofort im Early Access auf Steam veröffentlicht. Der Titel kostet regulär 17,99 Euro. Während der Release-Woche wird ein Einführungsrabatt von 25 Prozent gewährt, womit der Preis auf 13,49 Euro sinkt.

Inhaltlich setzt Morbid Metal auf Hack’n’Slash-Kämpfe in einer postapokalyptischen Simulation. Das Spiel kombiniert Roguelite-Elemente mit teilweise prozedural generierten Levels. Zum Start der Early-Access-Phase stehen mit Flux, Ekku und Vekta drei spielbare Figuren bereit, zwischen denen laut Ankündigung jederzeit nahtlos gewechselt werden kann. Die Figuren decken unterschiedliche Kampfstile ab, darunter Nahkampf, Flächenangriffe und Fernkampf.

Zum Umfang der aktuellen Version zählen laut Publisher und Entwickler zwei Biome, zehn Gegner-Archetypen mit Elite-Varianten, zwei Bosskämpfe sowie ein Trainingsraum. Hinzu kommen permanente Upgrades, Startmodifikatoren und weitere Systeme zur Meta-Progression. Screen Juice spricht außerdem von mehr als zehn Stunden Spielzeit für den Hauptstrang, wobei sich diese Angabe derzeit nur auf die Mitteilung des Unternehmens stützt.

Während der Early-Access-Phase sind laut Ankündigung regelmäßige Inhalts-Updates geplant. Unterstützt werden Xbox- und PlayStation-Controller. Sprachoptionen gibt es zum Start unter anderem für Deutsch, Englisch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch und vereinfachtes Chinesisch. Ein konkreter Termin für die Vollversion wurde bislang nicht genannt.

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