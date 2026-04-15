VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Battlefield 6 Season 2 Jagd/Beute startet mit neuer Karte und neuem Modus

von Hannes Linsbauer0

Mit dem aktuellen Season-Update erscheinen neue Inhalte für Battlefield 6 und Battlefield REDSEC. Season 2 Jagd/Beute führt das zeitlich begrenzte Event Operation Augur, ein neues LTF sowie eine zusätzliche Nahkampfwaffe ein: die gezahnte 14-Zoll-Machete.

In Operation Augur rücken Angreifer- und Verteidigertruppen auf zwei miteinander verbundenen Karten vor. Der Einsatz beginnt auf Kontaminiert, wo angreifende Einheiten den VL-7-Rauch nutzen, um verteidigende Squads zurückzudrängen. Anschließend verlagert sich das Gefecht in die Hagental-Basis, in der der Nahkampf dominiert und taktische Entscheidungen den Ausgang der Operation maßgeblich beeinflussen.

Sämtliche Updates gibt es auf Battlefield.com

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Sony kündigt INZONE H6 Air und INZONE M10S II an

Hannes Linsbauer

League of Legends stellt umfassende Neuerungen für Saison 2 2026 vor

Hannes Linsbauer

Das Marathon-Update zur Mitte der Saison ist jetzt verfügbar

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link