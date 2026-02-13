VON GAMERN, FÜR GAMER!
Neue Inhalte der zweiten Season von Battlefield 6 und REDSEC vorgestellt

von Hannes Linsbauer

Electronic Arts und Battlefield Studios veröffentlichen einen Ausblick auf das kommende Season-2-Update für Battlefield 6 und REDSEC.

Der Trailer zeigt die Rückkehr bekannter Elemente wie des AH-6-„Little Bird“-Hubschraubers sowie neue Inhalte, darunter die Karte „Kontaminiert“ und ein zeitlich begrenztes Erlebnis, das auf psychoaktivem Rauch basiert und die Intensität der Gefechte erhöht.

Zu den weiteren Neuerungen zählen zusätzliche Waffen, Karten, Gadgets und Anpassungsoptionen, die über alle drei Phasen hinweg eingeführt werden. Ergänzend kommen ein neuer Battle Pass sowie Store-Inhalte hinzu.

Die erste Phase von Battlefield 6 und REDSEC Season 2 startet am 17. Februar.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

