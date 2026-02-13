KRAFTON enthüllt Project Windless, ein neues Open-World-Action-RPG

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, doch im Rahmen des jüngsten Sony State of Play Events ließ KRAFTON Montréal endlich die Katze aus dem Sack: Mit Project Windless erwartet uns ein ambitioniertes Open-World-Action-RPG, das technisch wie erzählerisch neue Maßstäbe setzen will.

Als Prequel zur berühmten koreanischen Romanreihe „Die Legende vom Tränenvogel“ von Lee Yeong-do angesiedelt, wirft uns der Titel r

und 1.500 Jahre vor die Ereignisse der Bücher. Das Ziel: Eine mythische Ära zugänglich zu machen, in der die Legenden, die man aus der Vorlage kennt, gerade erst geschrieben werden.

Technische Finesse: Mass Technology & UE5

Aus technischer Sicht horchen wir IT-Affinen besonders bei zwei Schlagworten auf: Unreal Engine 5 und die hauseigene „Mass Technology“. Während die UE5 für die visuelle Opulenz und die physikalisch korrekte Lichtberechnung zuständig ist, erlaubt die Mass Technology beeindruckende Echtzeit-Szenarien. Wir sprechen hier nicht von Kulissen im Hintergrund, sondern von Tausenden von Einzelsoldaten und riesigen Kreaturen, die gleichzeitig auf dem Schlachtfeld agieren. Als Spieler schlüpfen wir in die Rolle des legendären Rekon-Heldenkönigs – ein gewaltiges Vogelwesen –, und kämpfen mit zwei sternengeschmiedeten Klingen direkt an der Front, statt nur strategische Befehle aus der Distanz zu geben.

Die Key-Features im Überblick:

Genre : Singleplayer Open-World-Action-RPG (Keine Live-Service-Elemente!).

: Singleplayer Open-World-Action-RPG (Keine Live-Service-Elemente!). Setting : Einzigartige koreanische Fantasy mit vier Rassen (Menschen, Rekon, Nhaga und Tokkebi).

: Einzigartige koreanische Fantasy mit vier Rassen (Menschen, Rekon, Nhaga und Tokkebi). Player Choice : Eine nichtlineare Struktur beeinflusst Allianzen und den Verlauf des globalen Konflikts.

: Eine nichtlineare Struktur beeinflusst Allianzen und den Verlauf des globalen Konflikts. Entwicklung: Federführend ist das KRAFTON Montréal Studio unter Creative Director Patrik Méthé (bekannt für seine Expertise in der AAA-Entwicklung).

Ein Herzensprojekt für Singleplayer-Fans

Besonders erfreulich für Puristen: Project Windless ist explizit als reines Singleplayer-Erlebnis konzipiert. In einer Zeit, in der viele Publisher auf Multiplayer-Zwang oder Mikrotransaktionen setzen, wirkt dieser Fokus auf eine dichte, filmgleiche Erzählweise fast schon erfrischend klassisch – trotz der modernen technologischen Basis.

„Project Windless basiert auf der Idee, dass Legenden nicht etwas sind, das man beobachtet, sondern etwas, das man durch das Spielen aktiv mitgestaltet.“ — Patrik Méthé, Head of KRAFTON Montréal Studio

Verfügbarkeit: Das Spiel befindet sich derzeit für PC und Konsolen in Entwicklung. Ein konkretes Release-Datum steht noch aus, aber wer tiefer in die Vision der Entwickler eintauchen möchte, findet ab sofort das erste Entwicklertagebuch auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Projekts oder unter windless.krafton.com.