Release-Termin für DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH für PC bestätigt

Es ist offiziell: Hideo Kojima und KOJIMA PRODUCTIONS bringen die Fortsetzung des „Genre-defying“-Epos DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH bereits am 19. März 2026 auf den PC.

In enger Zusammenarbeit mit den Portierungs-Experten von Nixxes Software verspricht die PC-Version die definitive technische Fassung des Spiels zu werden.

Die Reise geht nach Australien

Nachdem Sam Bridges Amerika verbunden hat, führt ihn sein Weg nun auf den australischen Kontinent. An der Seite der neuen Organisation DRAWBRIDGE gilt es, das chirale Netzwerk über den Ozean hinweg auszuweiten. Dabei muss Sam nicht nur gegen neue menschliche und übernatürliche Feinde bestehen, sondern auch extreme Naturkatastrophen wie Erdbeben, Sandstürme und Waldbrände sowie den gefährlichen Zeitregen (Timefall) überstehen.

High-End-Features für PC-Enthusiasten

Wie von Nixxes gewohnt, strotzt die PC-Version vor technischen Optimierungen, die das Herz jedes Hardware-Fans höher schlagen lassen:

Ultrawide-Support par excellence : Das Spiel unterstützt native 21:9-Auflösungen für Gameplay und Cutscenes (sowohl auf PC als auch PS5) sowie extreme 32:9 Super UltraWidescreen exklusiv für PC-Nutzer – natürlich alles in knackscharfem 4K.

: Das Spiel unterstützt native 21:9-Auflösungen für Gameplay und Cutscenes (sowohl auf PC als auch PS5) sowie extreme 32:9 Super UltraWidescreen exklusiv für PC-Nutzer – natürlich alles in knackscharfem 4K. Technologie-Stack : Integration von NVIDIA DLSS, AMD FSR und Intel XeSS inklusive Frame Generation und ungedeckelten Framerates für maximale Performance.

: Integration von NVIDIA DLSS, AMD FSR und Intel XeSS inklusive Frame Generation und ungedeckelten Framerates für maximale Performance. DualSense-Immersion : Wer den DualSense-Controller per Kabel anschließt, erlebt haptisches Feedback und adaptive Trigger in vollem Umfang. Alternativ gibt es natürlich kompletten Maus- und Tastatur-Support mit freien Keybindings.

: Wer den DualSense-Controller per Kabel anschließt, erlebt haptisches Feedback und adaptive Trigger in vollem Umfang. Alternativ gibt es natürlich kompletten Maus- und Tastatur-Support mit freien Keybindings. Next-Gen Audio: Unterstützung für 3D Audio via Dolby Access, DTS Sound Unbound oder Windows Sonic.

Exklusive Boni & PlayStation-Integration

Besonders spannend für User, die beide Plattformen nutzen: Durch das Einloggen mit einem PlayStation-Account wird ein Overlay freigeschaltet. Damit lassen sich PlayStation-Trophäen sammeln und die Freundesliste direkt auf dem PC einsehen. Als Belohnung winken exklusive kosmetische Items wie Rucksack-Patches und ein spezieller Anzug im PlayStation-Design.

Jetzt vorbestellen

Die Vorbestellungsphase auf Steam und im Epic Games Store ist bereits gestartet. Käufer der Digital Deluxe Edition erhalten unter anderem vergoldete Varianten der Skelett-Ausrüstung und frühe Waffen-Freischaltungen.