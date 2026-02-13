Capcom präsentiert Resident Evil Requiem und PRAGMATA bei State of Play

Gestern hat Capcom in der PlayStation State of Play Präsentation brandneue Trailer vorgestellt, die einen aktuellen Einblick in die mit Spannung erwarteten Spiele Resident Evil™ Requiem und PRAGMATA™ geben.
Beide actiongeladenen Titel nähern sich mit großen Schritten ihrem Veröffentlichungstermin Anfang 2026.
Resident Evil Requiem legt einen Gang zu
Resident Evil Requiem, der neunte Teil der legendären Survival-Horror-Reihe Resident Evil™, enthüllte brandneues Gameplay mit rasanten Action-Szenen und furchterregendem Survival-Horror. Weitere Details zu neuen Charakteren wie Emily, Victor Gideon und Nathan Dempsey sowie ein Blick auf noch mehr der furchterregenden Gegner, denen Spielende begegnen werden, wurden ebenfalls vor der Veröffentlichung des Spiels am 27. Februar 2026 für PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store und GeForce NOW bekannt gegeben.
Resident Evil Requiem stellt zwei Hauptprotagonisten in den Mittelpunkt: Erlebt mit FBI-Analystin Grace Ashcroft gruseligen Survival-Horror und mit dem legendären Agenten Leon S. Kennedy aufregende, todesmutige Action. Spielende können jederzeit zwischen der Ego-Perspektive für ein intensiveres Spielerlebnis und der Third-Person-Perspektive für dynamischere Action wechseln. Im Laufe des Spiels trefft ihr auch auf eine Vielzahl von Nebenfiguren, darunter:
- Emily: Ein junges Mädchen, das Grace im Rhodes Hill Chronic Care Centre gefangen findet. Sie ist extrem blass und dünn.
- Nathan Dempsey: Graces Vorgesetzter beim FBI. Obwohl er weiß, dass Grace immer noch vom Tod ihrer Mutter verfolgt wird, hat er ihr die Untersuchung der jüngsten Todesfälle anvertraut.
- Victor Gideon: Der Hauptverdächtige in den seltsamen Todesfällen, die die Vereinigten Staaten heimsuchen. Quellen zufolge war er einst auf die Erforschung des T-Virus bei der Umbrella Corporation spezialisiert, dem Pharmaunternehmen, das im Mittelpunkt des Raccoon City-Zwischenfalls stand.
Weitere spannende Ankündigungen zu Resident Evil Requiem folgen im Vorfeld der Veröffentlichung!
PRAGMATA begibt sich in eine verdrehte Mondstadtlandschaft mit seltsamen neuen Feinden
Der heutige PRAGMATA Trailer taucht tiefer in eine verzerrte Stadtlandschaft ein, die sich in der Mondforschungsstation des Science-Fiction-Action-Adventure-Spiels befindet. Capcom enthüllte auch seltsame und furchterregende neue Gegner, die die Spielenden herausfordern werden, wenn PRAGMATA am 24. April 2026 auf PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheint.
Das Filmmaterial führt in einen Bereich der Mondstation, der mit dem Traummaterial Lunafilament und 3D-Drucktechnologie eine Landschaft nachbildet, die dem Times Square in New York City ähnelt. Dort sehen wir, wie Hugh und Diana auf ihrer Reise durch die Anlage miteinander interagieren und voneinander lernen, während sie versuchen, der feindseligen KI und den unerbittlichen Bots zu entkommen, die sie verfolgen.
Nach der Veröffentlichung auf Konsolen Ende letzter Woche hat die PRAGMATA Sketchbook Demo mehr als 1 Million Downloads erreicht. Dieses kostenlose Demo ist ab sofort über den PlayStation Store, den Nintendo eShop, den Xbox Store und Steam für PC erhältlich. Neben dem einzigartigen und spannenden Action-Gameplay können Spielende in der Sketchbook Demo zusätzliche Überraschungen entdecken, darunter lustige freischaltbare Inhalte wie den Scribble Suit und spezielle versteckte Features, die wiederholtes Durchspielen belohnen.
Vorbestellungen für PRAGMATA sind auf allen Plattformen möglich. Als Bonus erhalten Spielende, die das Spiel vorbestellen, das Samurai-Kostüm „Neo Bushido“ für Hugh und das Ninja-inspirierte Outfit „Neo Kunoichi“ für Diana. Zusätzlich zur Standardversion ist eine Deluxe Edition erhältlich, die das Variety Pack: Schutzraum enthält. Dieses Bundle bietet eine Auswahl an alternativen kosmetischen Outfits für Hugh und Diana, einen zusätzlichen Waffen-Skin, Emotes für Diana, zusätzliche Hintergrundmusik für das Shelter und eine In-Game-Bibliothek mit 75 digitalen Kunstwerken.
Weitere Informationen finden sich auf der PRAGMATA Website.