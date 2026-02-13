Capcom präsentiert Resident Evil Requiem und PRAGMATA bei State of Play

PRAGMATA begibt sich in eine verdrehte Mondstadtlandschaft mit seltsamen neuen Feinden

Der heutige PRAGMATA Trailer taucht tiefer in eine verzerrte Stadtlandschaft ein, die sich in der Mondforschungsstation des Science-Fiction-Action-Adventure-Spiels befindet. Capcom enthüllte auch seltsame und furchterregende neue Gegner, die die Spielenden herausfordern werden, wenn PRAGMATA am 24. April 2026 auf PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheint.

Das Filmmaterial führt in einen Bereich der Mondstation, der mit dem Traummaterial Lunafilament und 3D-Drucktechnologie eine Landschaft nachbildet, die dem Times Square in New York City ähnelt. Dort sehen wir, wie Hugh und Diana auf ihrer Reise durch die Anlage miteinander interagieren und voneinander lernen, während sie versuchen, der feindseligen KI und den unerbittlichen Bots zu entkommen, die sie verfolgen.

Nach der Veröffentlichung auf Konsolen Ende letzter Woche hat die PRAGMATA Sketchbook Demo mehr als 1 Million Downloads erreicht. Dieses kostenlose Demo ist ab sofort über den PlayStation Store, den Nintendo eShop, den Xbox Store und Steam für PC erhältlich. Neben dem einzigartigen und spannenden Action-Gameplay können Spielende in der Sketchbook Demo zusätzliche Überraschungen entdecken, darunter lustige freischaltbare Inhalte wie den Scribble Suit und spezielle versteckte Features, die wiederholtes Durchspielen belohnen.

Vorbestellungen für PRAGMATA sind auf allen Plattformen möglich. Als Bonus erhalten Spielende, die das Spiel vorbestellen, das Samurai-Kostüm „Neo Bushido“ für Hugh und das Ninja-inspirierte Outfit „Neo Kunoichi“ für Diana. Zusätzlich zur Standardversion ist eine Deluxe Edition erhältlich, die das Variety Pack: Schutzraum enthält. Dieses Bundle bietet eine Auswahl an alternativen kosmetischen Outfits für Hugh und Diana, einen zusätzlichen Waffen-Skin, Emotes für Diana, zusätzliche Hintergrundmusik für das Shelter und eine In-Game-Bibliothek mit 75 digitalen Kunstwerken.

Weitere Informationen finden sich auf der PRAGMATA Website.