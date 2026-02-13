State of Play mit God of War Trilogy Remake und weiteren Highlights

Gestern Abend fand eine neue State of Play-Ausgabe statt, dem Video-Format zu Neuheiten rund um PlayStation. In der 60-minütigen Show wurden einige der kommenden Highlights für PlayStation 5 gezeigt.

God of War Trilogy Remake & God of War Sons of Sparta

Im letzten Monat des 20. Jubiläums der God of War-Reihe kündigte TC Carson, der Originalsprecher von Kratos, ein Remake der ursprünglichen Trilogie an. Obwohl sich God of War Trilogy Remake noch bei Santa Monica Studio in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, bekommen Fans des griechischen Grobians dennoch einen Grund zur Freude geliefert, denn das zusammen von Santa Monica Studio und Mega Cat Studios entwickelte God of War Sons of Sparta ist ab sofort exklusiv auf PlayStation 5 in einer Standard Edition und einer Digital Deluxe Edition erhältlich. Das 2D-Actionspiel mit handgezeichneten Animationen spielt zeitlich noch vor dem ersten God of War-Teil und lässt Spieler die Kontrolle über einen jugendlichen Kratos übernehmen.

Marathon

Bungie gewährte neue Einblicke in Marathon, den PvPvE-Survival-Extraction-Shooter, der am 5. März für PlayStation 5, Steam und Xbox Series X|S mit vollständiger Cross-Play- und Cross-Save-Funktion erscheint. Dabei wurde der Server Slam, ein offenes Preview-Wochenende vom 26. Februar bis zum 2. März, angekündigt. Interessierte Spieler auf PlayStation 5 und anderen Plattformen können kostenlos vor Release den Titel anspielen. Unter anderem können zwei Zonen infiltriert, die Einführungsaufträge von fünf Fraktionen und alle sechs Runner-Shells sowie Rook im Scavenger-Modus gespielt werden.

SAROS

Housemarque präsentierte neues Gameplay-Material zu SAROS, das am 30. April exklusiv auf PlayStation 5 erscheint. Dabei gingen die Entwickler auf besondere Features des Sci-Fi-Shooters ein. So wurde unter anderem ein Tempel auf Carcosa vorgestellt, wo Spieler nicht nur mehr zur Story des Titels erfahren, sondern auch Upgrades verwendet und auf den eigenen Spielstil angepasst werden können. Spieler können sich das Spiel ein wenig leichter machen, indem sie zum Beispiel ihre Rüstung oder den Schild verstärken. Profis hingegen können die Gefechte noch knackiger machen. Bei fortschreitendem Spielfortschritt können viele weitere Hilfsmittel und Modifikationen freigeschaltet werden.

Kena: Scars of Kosmora

Kena ist zurück. Nach dem märchenhaften Bridge of Spirits aus dem Jahr 2021 feiert die namensgebende Geistführerin in Scars of Kosmora ihr Comeback auf PlayStation 5 und PC. In ihrem neuen Action-Adventure ist Kena etwas älter und erfahrener geworden und möchte ihre besonderen Fähigkeiten nun auch einsetzen, um auch den Lebenden zu helfen. Sie reist auf die wunderschöne, aber auch mysteriöse Insel Kosmora, wo sie mit zahlreichen Geheimnissen und neuen Gefahren konfrontiert wird.

Ghost of Yōtei Legends

Das am 2. Oktober erschienene Open-World-Action-Adventure Ghost of Yōtei von Sucker Punch Productions erhält am 10. März einen für Besitzer des Hauptspiels kostenlosen Koop-DLC, der mit dem Patch 1.5 gemeinsam veröffentlicht wird. In Ghost of Yōtei Legends können Spieler aus den vier Klassen Samurai, Bogenschütze, Söldner und Shinobi wählen. Jede Klasse bietet unterschiedliche Fähigkeiten. Im Spielmodus Überleben kämpfen Spieler an der Seite von bis zu drei Teammitgliedern gegen Gegnerwellen an. Im Story-Modus hingegen erlebt ein Zweier-Team gemeinsam verschiedene Missionen und Bosskämpfe. Im April erhält Legends zudem noch einen Raid-Spielmodus.

4:LOOP

Zum Koop-Shooter für vier Spieler von Bad Robot Games und Game Director Mike Booth, der bei The Game Awards 2025 erstmals enthüllt wurde, gab es neue Informationen und Einblicke zum Gameplay. 4:LOOP ist ein Rogue-like-Koop-Shooter, in dem vier Freunde versuchen, die Welt vor einer verheerenden Alien-Invasion zu retten, die 99,99 % der Menschheit in Glas verwandelt. Ein riesiges Mutterschiff taucht plötzlich über der Erde auf und trifft den Planeten mit einem mächtigen Energiestrahl, der die Menschheit in der Zeit einfriert. Weitere Informationen bietet der PlayStation.Blog. Auf unserem Presseserver sind Assets zu finden.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

MARVEL Tōkon: Fighting Souls hat einen Releasetermin. Das Fighting Game von ARC SYSTEM WORKS erscheint am 6. August für PlayStation 5 sowie PC und kann ab dem 19. Februar bei direct.playstation.com* im PlayStation Store, auf Steam, im Epic Game Store und bei teilnehmenden Handelspartnern vorbestellt werden. Spieler, die den Titel vorbestellen, erhalten eine Reihe exklusiver Lobby-Gegenstände, mit denen sie ihr Spielerlebnis personalisieren können. Die Entwickler zeigten bei State of Play neues Gameplay-Material, in dem das Unbreakable X-Men-Team bestehend aus Storm, Magik, Danger und Wolverine sowie der Episoden-Modus, der die Geschichte als Motion Comic präsentiert, vorgestellt wurde.