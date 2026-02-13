KONAMI enthüllt neues Castlevania-﻿Spiel und mehr bei Sonys „State of Play﻿“

Die jüngste State of Play stand ganz im Zeichen von KONAMI. Der Publisher hat nicht nur lang erwartete Updates zu seinen Kult-Franchises geliefert, sondern auch völlig neue IPs vorgestellt.
Hier ist der komplette Überblick der Ankündigungen:
Castlevania: Belmont’s Curse – Die Rückkehr nach Paris (2026)
Zum 40. Jubiläum der Serie kehrt der Vampire Killer zurück. In Zusammenarbeit mit Evil Empire und Motion Twin (bekannt für Dead Cells) entsteht ein „2D Action-Exploration“-Titel, der im Jahr 1499 in den Straßen von Paris spielt.
Mehr als zwei Jahrzehnte nach den Ereignissen von Castlevania III: Dracula’s Curse und der kürzlich erschienenen Animationsserie wird in den Straßen des Paris des 15. Jahrhunderts mit blutroter Tinte ein neues Kapitel der legendären Familie Belmont geschrieben. Bewaffnet mit der legendären heiligen Peitsche „Vampire Killer“ muss Trevor Belmonts Nachfolger – der Protagonist des Spiels – in eine Stadt voller monströser Kreaturen mitsamt einer bedrohlichen, mystischen Burg vorstoßen, um die Bestien zu jagen und die Pariser vor der ewigen Dunkelheit zu retten.
Neulinge sowie langjährige Fans der Reihe müssen verschiedene Waffen und Zaubersprüche meistern, um sich im Kampf gegen ihre Feinde zu behaupten. Außerdem werden diejenigen belohnt, die mutig genug sind, jeden Winkel des unheimlichen Schlosses erkunden zu wollen.
Die ikonische Peitsche, eine unverwechselbare Waffe der Castlevania-Reihe, kehrt mit neuer Bestimmung zurück. Sie wird zu mehr als nur einer Waffe. Sie dient nun ebenfalls als unverzichtbares Werkzeug für die Fortbewegung, mit dem Spielende sich durch verschiedene Bereiche schwingen, versteckte Räume entdecken und zuvor unzugängliche Bereiche erreichen können. Eine meisterhafte Beherrschung der Peitsche eröffnet außerdem innovative Kampfmöglichkeiten, mit denen Spielende ihre Gegner aus unkonventionellen Positionen angreifen können.
Der einzigartige Grafikstil von Castlevania: Belmont’s Curse baut auf der für die Serie typischen Gothic-Atmosphäre auf und ermöglicht es den Spielenden, die Welt von Castlevania auf eine ganz neue Art zu entdecken. Es warten neue Gebiete voller Geheimnisse und Rätsel, die es zu lüften gilt, aber auch zahlreiche tödliche Fallen, die ständige Wachsamkeit erfordern.
Technik-Check: Das Spiel setzt auf einen neuen, farbenfrohen Artstyle, der den klassischen Gothic-Look erweitert. Interessant: Die Peitsche dient nun verstärkt als Movement-Tool für Traversal-Manöver (ähnlich wie ein Trapez-Artist).
Release: 2026 für PS5 und PC (Steam)
Silent Hill: Townfall – First-Person-Horror in Schottland
Nach Jahren des Wartens gibt es endlich handfeste Details zum Spin-off von Screen Burn Interactive und Annapurna. Wir schlüpfen in die Rolle von Simon Ordell, der auf der isolierten schottischen Insel St. Amelia strandet.
Nach seinem geheimnisvollen Debüt und Teaser im Jahr 2022 kehrt SILENT HILL: Townfall mit neuen, erschreckenden Enthüllungen zurück ins Rampenlicht. Das nächste Kapitel der SILENT HILL-Reihe zielt darauf ab, den psychologischen Horror der vorherigen Teile weiterzuentwickeln und gleichzeitig die für die Reihe typischen Themen wie Mystik, Tragik und Verlust beizubehalten.
Die Spielenden schlüpfen in die Rolle von Simon Ordell, der auf die Insel St. Amelia zurückgerufen wird, um „die Dinge in Ordnung zu bringen“. Dort trifft er auf eine Stadt, die unter dichtem Nebel liegt – scheinbar verlassen, aber nicht in Ruhe. Außer seiner Kleidung hat Simon nur einen Infusionsbeutel und ein medizinisches Armband mit seinem Namen dabei. Er begibt sich in die Stadt, ohne weitere Anhaltspunkte als die Stimmen aus einen Taschenfernseher, den er unterwegs gefunden hat. Simon dringt immer tiefer vor, getrieben vom Wunsch, seine Verbindung zu diesem Ort und zu seinen Bewohnern zu verstehen. Dabei entdeckt er Fragmente einer Vergangenheit, die an die Oberfläche dringen.
Das Spiel wird vollständig aus der Ich-Perspektive erlebt. Mit einer begrenzten Auswahl an Waffen und Werkzeugen, darunter der Taschenfernseher zum Empfangen instabiler Signale, muss Simon erkunden, fliehen und überleben. Spannende Fluchtsequenzen, hektische Kämpfe und narrative Rätsel enthüllen nach und nach eine Wahrheit, die nicht verborgen bleiben will.
Technik-Check: Im Gegensatz zum Third-Person-Ansatz des Silent Hill 2 Remakes nutzt Townfall die First-Person-Perspektive, was die Immersion massiv steigern dürfte. Ein mysteriöses CRTV-Gerät dient dabei als zentrales Gameplay-Element, um Signale und „Stimmen aus dem Rauschen“ zu entschlüsseln.
Plattformen: PS5, PC und Xbox Series X|S.
Rev. NOiR – Ein neues JRPG-Mandat für die PS5
Mit Rev. NOiR wagt sich KONAMI zurück in das Genre, in dem sie einst mit Suikoden Geschichte schrieben. In einer Welt, die durch das Phänomen „Lightfall“ kollabiert, müssen Spieler das „Mandat des Himmels“ entschlüsseln.
Fokus: Klassische JRPG-Tugenden treffen auf moderne PlayStation 5 Hardware. Details zum Kampfsystem stehen noch aus, aber der Fokus liegt auf einer tiefgreifenden, nichtlinearen Erzählweise.
Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 (Release: 27. August 2026)
Die wohl wichtigste Nachricht für Preservation-Fans: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots verlässt endlich das PS3-Gefängnis!
Die Sammlung knüpft an die 2023 erschienene METAL GEAR SOLID: Master Collection Vol. 1 an und enthält zwei weitere unverzichtbare Titel, die die Geschichten von Solid Snake und Big Boss weiterführen. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots erscheint dabei zum ersten Mal seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2008, gemeinsam mit Metal Gear Solid: Peace Walker, das Online-Gameplay für bis zu sechs Spielende* ermöglicht, und dem Serien-Spin-off Metal Gear: Ghost Babel als Bonusinhalt.
Darüber hinaus enthält die Sammlung ein Drehbuch mit Texten aus den beiden ersten Titeln, ein Master-Buch mit detaillierten Informationen zur Geschichte und Charakteren, einen digitalen Soundtrack sowie eine Datenbank, die die umfangreiche Geschichte von Metal Gear bis hin zu Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots abdeckt.
Zu den Vorbestellungsboni für Spielende, die sich frühzeitig ihr Exemplar sichern, gehören die Uniform „Cardboard Camouflage“ für Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots und die Uniform „Love Cardboard“ für Metal Gear Solid: Peace Walker. Spielende, die über Speicherstände der MASTER COLLECTION Vol. 1 verfügen, erhalten außerdem Bonusgegenstände für Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots und Metal Gear Solid: Peace Walker.
Inhalt: MGS4, MGS: Peace Walker (HD Version) und als Bonus der Handheld-Klassiker Metal Gear: Ghost Babel.
Features: Die Collection enthält umfangreiche Screenplay- und Master-Books sowie den digitalen Soundtrack Vol. 2. Vorbesteller erhalten exklusive „Cardboard Camouflage“-Skins.
Plattformen: PS5, PC (Steam), Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.
Darwin’s Paradox! – Tactical Tentacle Action (Release: 2. April 2026)
Ein storybasierter Adventure-Plattformer, entwickelt von ZDT Studio. Wir steuern den Oktopus Darwin durch eine dystopische Welt.
Eine neue spielbare Demo für Darwin’s Paradox! erscheint heute für Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2 sowie für PC über den Epic Games Store und Steam® und ermöglicht Spielenden, einen Teil des Spiels bereits vor der vollständigen Veröffentlichung zu erleben. Die Demo erscheint am 13. Februar um 17:00 Uhr für PlayStation®5 und enthält subtile Anspielungen auf KONAMIs anderen bekannten Spionagetaktiker und Meister der Tarnung. Darwins Charakterskin wird in einem Teil der Demo auch einen exklusiven „Snake“-Skin tragen. Dieser einzigartige Skin wird als Easter Egg hinzugefügt, das die Spielenden im Hauptspiel finden können.
Spielende können die Demo herunterladen und das vollständige Spiel bereits jetzt vorbestellen, bevor es am 2. April erscheint. Weitere Informationen zu Darwin’s Paradox! stehen hier zur Verfügung: https://www.konami.com/games/darwins_paradox
IT-Gimmick: Eine spielbare Demo ist ab sofort verfügbar! Wer genau hinsieht, findet zahlreiche Easter Eggs zu Metal Gear Solid – inklusive eines speziellen „Snake“-Skins für den Oktopus.
Technik: Entwickelt mit der Unreal Engine 5, was für einen Plattformer eine beeindruckende visuelle Tiefe verspricht.