KONAMI enthüllt neues Castlevania-﻿Spiel und mehr bei Sonys „State of Play﻿“

Die jüngste State of Play stand ganz im Zeichen von KONAMI. Der Publisher hat nicht nur lang erwartete Updates zu seinen Kult-Franchises geliefert, sondern auch völlig neue IPs vorgestellt.

Hier ist der komplette Überblick der Ankündigungen:

Castlevania: Belmont’s Curse – Die Rückkehr nach Paris (2026)

Zum 40. Jubiläum der Serie kehrt der Vampire Killer zurück. In Zusammenarbeit mit Evil Empire und Motion Twin (bekannt für Dead Cells) entsteht ein „2D Action-Exploration“-Titel, der im Jahr 1499 in den Straßen von Paris spielt.

Mehr als zwei Jahrzehnte nach den Ereignissen von Castlevania III: Dracula’s Curse und der kürzlich erschienenen Animationsserie wird in den Straßen des Paris des 15. Jahrhunderts mit blutroter Tinte ein neues Kapitel der legendären Familie Belmont geschrieben. Bewaffnet mit der legendären heiligen Peitsche „Vampire Killer“ muss Trevor Belmonts Nachfolger – der Protagonist des Spiels – in eine Stadt voller monströser Kreaturen mitsamt einer bedrohlichen, mystischen Burg vorstoßen, um die Bestien zu jagen und die Pariser vor der ewigen Dunkelheit zu retten.

Neulinge sowie langjährige Fans der Reihe müssen verschiedene Waffen und Zaubersprüche meistern, um sich im Kampf gegen ihre Feinde zu behaupten. Außerdem werden diejenigen belohnt, die mutig genug sind, jeden Winkel des unheimlichen Schlosses erkunden zu wollen.

Die ikonische Peitsche, eine unverwechselbare Waffe der Castlevania-Reihe, kehrt mit neuer Bestimmung zurück. Sie wird zu mehr als nur einer Waffe. Sie dient nun ebenfalls als unverzichtbares Werkzeug für die Fortbewegung, mit dem Spielende sich durch verschiedene Bereiche schwingen, versteckte Räume entdecken und zuvor unzugängliche Bereiche erreichen können. Eine meisterhafte Beherrschung der Peitsche eröffnet außerdem innovative Kampfmöglichkeiten, mit denen Spielende ihre Gegner aus unkonventionellen Positionen angreifen können.

Der einzigartige Grafikstil von Castlevania: Belmont’s Curse baut auf der für die Serie typischen Gothic-Atmosphäre auf und ermöglicht es den Spielenden, die Welt von Castlevania auf eine ganz neue Art zu entdecken. Es warten neue Gebiete voller Geheimnisse und Rätsel, die es zu lüften gilt, aber auch zahlreiche tödliche Fallen, die ständige Wachsamkeit erfordern.

Technik-Check: Das Spiel setzt auf einen neuen, farbenfrohen Artstyle, der den klassischen Gothic-Look erweitert. Interessant: Die Peitsche dient nun verstärkt als Movement-Tool für Traversal-Manöver (ähnlich wie ein Trapez-Artist).

Release: 2026 für PS5 und PC (Steam)