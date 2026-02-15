Shadows of the Afterland im Test

Von der Wiege bis zur Bahre

Es scheint wenig Hoffnung für uns zu geben: glaubt man Vertretern aus Spielen (Grim Fandango, PRIM) oder Filmen (Beetlejuice) werden wir auch nach unserem Ableben weiterhin von überbordender Bürokratie gepeinigt. Egal ob die Sachbearbeitung ein Manuel Calavera oder ein zwielichtiger Lottergeist übernimmt: ohne Formulare, Anträge und Wartezeiten winkt kein ewiger Frieden. Diese Erfahrung muss auch die im Intro verschiedene Pilar machen.

Nach dem mysteriösen Tod im Zoo von Madrid landet die verlorene Seele in der Jenseitsverwaltung – allerdings mit den Erinnerungen der Polizistin Carolina, die in der Welt der Lebenden noch gar nicht geboren wurde. Diese kolossalen Unstimmigkeiten sind natürlich ein Graus für jede ordentliche Sterbefallsabarbeitung! Aus dieser Prämisse entwickelt sich ein surrealer Mystery-Krimi, der zwischen Nachwelt und 1960er-Jahre-Madrid pendelt und Themen wie Reinkarnation, Schuld und den Wert eines Lebens überraschend ernsthaft anreißt, ohne in bleischwere Melodramatik abzurutschen.

Unterstützt wird die Protagonistin von dem undurchschaubaren Ex-Geisteragent César sowie einem bunten Ensemble exzentrischer Spukgestalten. Deren Dialoge verbinden trockenen, oft lakonischen Humor mit aufrichtigem Gefühl – und verleihen selbst Nebenfiguren überraschende Tiefe.

Jede Seele trägt ihre eigene Geschichte mit sich: mal tragisch, mal skurril, mal bittersüß komisch. Die Erzählungen aus dem jeweiligen Ableben sind dabei mehr als bloße Anekdoten – sie prägen Identität, Haltung und sogar die „Berufswahl“ im Jenseits. So hat etwa Ritas vergebliche Suche nach Gerechtigkeit zu Lebzeiten dazu geführt, dass sie nun im Atrium der Amnesie mit unermüdlichem Eifer als Richterin Streitfälle verhandelt und Recht spricht. Vergangenheit und Nachleben greifen hier unmittelbar ineinander.

Gerade in der Ausgestaltung dieser Welt zeigt das Spiel besondere Sorgfalt. Schritt für Schritt erschließt sich die Bedeutung von Institutionen wie dem Institut für Lebenszyklen, den Echos der Erleuchtung oder der Ewigen Seelenschmiede. Statt bloßer Schlagworte entsteht ein kohärentes System mit klaren Regeln und Hierarchien. Von der Reinkarnation über bürokratische Zwischenstationen bis hin zum möglichen Aufstieg in höhere Sphären wirkt das „untote Leben“ durchdacht und logisch verzahnt.

So entsteht weniger eine lose Ansammlung skurriler Ideen als vielmehr eine eigenständige Mythologie, die dem Jenseits Struktur, Glaubwürdigkeit und erzählerische Substanz verleiht.