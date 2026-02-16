Code Vein 2 im Test

Ein Abenteuer durch die Zeit

Kommen wir zur Geschichte – und ich mache es kurz und schmerzlos: Sie ist leider eine der größten Schwächen des Spiels. Code Vein 2 will eine dramatische, düstere und emotionale Erzählung über den Untergang der Welt, uralte Legenden und das Aufbegehren gegen eine alles verschlingende Macht liefern. Das Problem ist nur: Der rote Faden wirkt dabei oft wie ein loses Wollknäuel.

Im Kern dreht sich alles um eine finstere Bedrohung namens „Wiederkehr“, die vor vielen Jahren von einer Gruppe Helden versiegelt wurde. Diese Helden fielen im Zuge dessen in einen tiefen Schlaf, um das Böse endgültig zu bannen. Viele Jahre später steht die Welt aber erneut am Abgrund. Also liegt es an uns, gemeinsam mit unserer Partnerin Lou, die Katastrophe abzuwenden. Mithilfe ihrer Kräfte reisen wir in die Vergangenheit, um ebenjene Helden zu finden.

Warum genau? Das hätte ich zu Beginn ebenfalls gern genauer gewusst. Erklärungen bleiben nämlich Mangelware. Unsere stumme Hauptfigur nimmt sämtliche Entwicklungen stoisch hin – meist mit einem Nicken, selten mit einer sichtbaren Regung. Gerade weil die Handlung versucht, komplex und bedeutungsschwer zu sein, wirkt diese emotionale Zurückhaltung umso mehr fehl am Platz. Ein schweigender Protagonist kann funktionieren, aber hier untergräbt er die ohnehin nicht immer klar strukturierte Story zusätzlich. Nach einigen Stunden verlor ich zunehmend den Überblick und folgte letztlich einfach den Anweisungen der jeweiligen Figuren, ohne die größeren Zusammenhänge noch wirklich greifen zu können.

Während die Hauptgeschichte also eher schwächelt, wissen einige Nebenhandlungen deutlich mehr zu überzeugen. Vor allem die Erzählstränge rund um unsere Begleiter und zentrale Nebenfiguren bieten doch noch interessante Einblicke und emotionale Momente. Tatsächlich hatte ich mit manchen dieser Episoden und den verschiedenen Nebenfiguren mehr Freude als mit dem eigentlichen Vorantreiben der Hauptquest.

Apropos Figuren: Wie schon im Vorgänger ist der Charaktereditor schlicht erstklassig und zählt für mich zu den besten der Branche. Man kann sich stundenlang im Detail verlieren, jedes noch so kleine Merkmal anpassen und seinen ganz eigenen Stil erschaffen. Auch die übrigen Charakter – und Gegnerdesigns sind optisch beeindruckend – wenn auch der typische Anime-Fanservice, insbesondere bei den weiblichen Charakteren, stellenweise sehr präsent ist.