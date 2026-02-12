Lords of the Fallen II: Neues Video zeigt Evolution des Soulslike-Kampfsystems

Der unabhängige Entwickler CI Games hat heute in einer neuen Episode der Entwickler-Serie „Lifting the Veil“ tiefe Einblicke in das Kampfsystem von Lords of the Fallen II gewährt.

Nach der offiziellen Enthüllung bei den Game Awards zeigt das neue Videomaterial aus der Alpha-Phase, wie das Studio das Feedback der Community nutzt, um das Genre weiterzuentwickeln.

Schneller, taktischer, blutiger

In dem Video kommen führende Köpfe des Teams zu Wort, darunter Game Director James Lowe und Lead System Designer Daniel Regan. Sie betonen den „Player First“-Ansatz und stellen signifikante Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger vor. Das Ziel: Ein Kampfsystem, das mutiger und fordernder ausfällt.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Erhöhte Agilität & Speed : Die Bewegungsfreiheit der „Lampenträger“ wurde massiv gesteigert. Spieler müssen größere Kontrollbereiche managen, was schnellere Reaktionszeiten und ein klügeres Stellungsspiel erfordert.

: Die Bewegungsfreiheit der „Lampenträger“ wurde massiv gesteigert. Spieler müssen größere Kontrollbereiche managen, was schnellere Reaktionszeiten und ein klügeres Stellungsspiel erfordert. Nahtloser Taktik-Wechsel: Das Waffenarsenal wurde deutlich erweitert. Spieler können nun flüssig zwischen Nahkampf, Fernkampf und Zauberei wechseln, was dynamischere Verhaltensmuster im Kampf ermöglicht.

Das Waffenarsenal wurde deutlich erweitert. Spieler können nun flüssig zwischen Nahkampf, Fernkampf und Zauberei wechseln, was dynamischere Verhaltensmuster im Kampf ermöglicht. Heavy Attacks mit Risiko-Abwägung : Schwere Angriffe verursachen nicht mehr nur simplen Bonusschaden, sondern verlangen strategische Entscheidungen. Ein falsches Timing führt zu harten Bestrafungen durch Gegner.

: Schwere Angriffe verursachen nicht mehr nur simplen Bonusschaden, sondern verlangen strategische Entscheidungen. Ein falsches Timing führt zu harten Bestrafungen durch Gegner. Neues Verstümmelungs-System: Mit grafisch beeindruckenden Exekutionen und einem neuen System für das Abtrennen von Gliedmaßen wird die aggressive Natur der Kämpfe visuell untermauert.

Eine Welt am Abgrund – 1.000 Jahre später

Die Handlung setzt ein Jahrtausend nach dem Sturz des dunklen Gottes Adyr an. Ein letztes verbliebenes Königreich stemmt sich gegen die Mächte des Totenreichs Umbral. Lords of the Fallen II verspricht neben einer noch größeren Vielfalt an Gegnertypen auch einen „Best-in-Class“ Co-op-Modus mit gemeinsamem Fortschritt.

Release-Informationen: Lords of the Fallen II befindet sich aktuell in der aktiven Entwicklung und ist für eine weltweite Veröffentlichung im Jahr 2026 auf PlayStation®5, Xbox Series X|S und PC geplant.

Website: Lords of the Fallen Official