Drittes Feature-Video für Crimson Desert veröffentlicht

Pearl Abyss hat das dritte und letzte Feature-Video zu Crimson Desert veröffentlicht, das einen genaueren Einblick in das tägliche Leben der Spieler auf dem Kontinent Pywel bietet.

In früheren Videos wurden die Handlung, die Regionen, die Erkundung, die Quests, das Open-World-Design, das Kampfsystem und die Fortschrittsmechanik des Spiels vorgestellt. Das neu veröffentlichte Video konzentriert sich auf die Welt von Pywel und die Aktivitäten, an denen die Spieler teilnehmen können.

Das Video stellt die in Pywel verfügbaren Inhalte vor, die die Abenteuer der Spieler durch die Bereitstellung wichtiger Ressourcen unterstützen sollen. Die Spieler können fischen und jagen für Küchen-Zutaten, Blumen pflücken und Insekten fangen für die Alchemie und durch Sammeln und Bergbau Materialien für das Handwerk und die Verbesserung von Ausrüstung erhalten.

Ebenfalls vorgestellt wird das Greymane-Lager in Hernand, eine Siedlung, die von Kliff und seinen Greymane-Gefährten gegründet wurde, nachdem sie ihre Heimat durch einen brutalen Angriff der Black Bears-Fraktion verloren hatten. Mit den durch Erkundungen gewonnenen Ressourcen und Währungen können Spieler die Funktionalität des Lagers erweitern und es zu einem wichtigen Stützpunkt auf ihrer Reise machen.

Innerhalb des Lagers können die Spieler Farmen und Ranches verwalten, um Koch- und Handwerksmaterialien herzustellen, Vorräte bei einem Lagerverkäufer kaufen und wiedergefundene Gefährten auf Missionen schicken, um Ressourcen wie Holz, Erz und mehr zu beschaffen. Diese Systeme ermöglichen es den Spielern, das Wachstum des Lagers aktiv mitzugestalten. Die Vorschau hebt auch die Optionen zur Charakteranpassung hervor. Die Spieler können das Aussehen der Charaktere mit Farbstoffen, die in Pywel zu finden sind oder durch Alchemie hergestellt werden, anpassen und Outfits, Frisuren und Tätowierungen nach ihren individuellen Vorlieben gestalten.

Die Städte und Dörfer auf dem Kontinent Pywel sind bevölkert von Schmieden, Schneidern, Händlern und hilfsbedürftigen Einwohnern. Diese NPCs reagieren auf schädliche Handlungen der Spieler, werden je nach Verhalten feindselig oder setzen Kopfgelder aus, was der Interaktion mit NPCs innerhalb der Welt ein weiteres Element hinzufügt.

Crimson Desert erscheint weltweit am 19. März. Vorbestellungen sind derzeit auf der offiziellen Website oder in den Stores von PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Apple Mac und Epic Games Store verfügbar.