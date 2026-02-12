Gothic 1 Remake erhält offizielles Release-Datum im Juni 2026

Lange wurde spekuliert, nun herrscht Gewissheit. THQ Nordic und Alkimia Interactive haben heute den finalen Veröffentlichungstermin für eines der meisterwarteten Rollenspiele im deutschsprachigen Raum bekannt gegeben. Das Gothic 1 Remake wird am 5. Juni 2026 erscheinen.

Fokus auf Atmosphäre und Detailverliebtheit

Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung lag stets darauf, die raue und unvergessliche Magie des Originals von vor 25 Jahren einzufangen. Die düsteren Vibes, die lebendige, offene Spielwelt und die charakteristische „Ruhrpott-Sprache“ standen bei der Modernisierung im Zentrum. Die Entwickler von Alkimia Interactive haben unzählige Iterationszyklen durchlaufen, um jedes Detail – von den markanten Gesichtern der Gardisten bis hin zu den perfekt passenden Stimmen – zu perfektionieren.

„Es ging nie darum, nur ein gutes Spiel zu entwickeln. Es soll in jeder Ecke der Welt nach ‚Gothic‘ aussehen und sich danach anfühlen“, so das Team.

Präzises Timing statt vorschnellem Release

Entgegen früherer Spekulationen über einen Release Anfang 2026 hat man sich bewusst für den Termin im Juni entschieden. Die zusätzliche Zeit wurde genutzt, um Features zu optimieren und den alten Charme mit moderner Technik (Unreal Engine 5) zu vereinen, ohne die Identität des Kultspiels zu verwässern.

Dank an die Community

Ein besonderer Dank der Entwickler gilt der loyalen Community. Deren ungefilterte Leidenschaft war der Treibstoff für den Entwicklungsprozess. Im Juni 2026 wird es nun endlich so weit sein, dass Spieler weltweit wieder die ikonischen Worte hören: „Willkommen im Lager.“

Key-Facts & Links zum Release

Datum: 05. Juni 2026

Plattformen: PC, PlayStation®5, Xbox Series X|S

Noch heute antesten: Wer die Wartezeit verkürzen möchte, kann ab sofort die Demo (Nyras-Prolog) spielen: Gothic 1 Remake Demo auf Steam