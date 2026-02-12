Disciples: Domination im Test

Königin Avyanna

Französische Spiele waren in der Vergangenheit oft überaus kreativ, oft surreal – und manchmal für normale Menschen kaum verständlich oder gar spielbar. Das von Artefacts Studio aus Lyon unter der Leitung von Game Director Christophe Garnier entwickelte Disciples: Domination fällt jedoch nicht in diese Kategorie. Es bietet das klassische Gameplay, mit dem die Disciples-Serie groß geworden ist. Zu Beginn könnt ihr zwischen vier bereits konfigurierten Schwierigkeitsgraden wählen, aber ihr könnt auch einen benutzerdefinierten Schwierigkeitsgrad (mit neun veränderbaren Variablen) selbst erstellen.

Die Story beginnt rund 15 Jahre nach dem Ende von Disciples: Liberation. Wir spielen Avyanna, die in Liberation das Land vom Bösen befreit hat und Königin wurde. Dummerweise war sie aber von dem Job ein wenig überfordert und hat sich in ihre Festung Yllian zurückgezogen – während das Böse – natürlich in neuer Form – wieder Besitz vom Land ergriffen hat. Viele Freunde hat sie also zu Beginn nicht mehr, als sie mit ein paar Getreuen eine Zwergenmine erforscht. Sie ist zuvor in ihrer Burg von ihrem alten Freund Orion besucht worden, der ihr erklärt hat, dass sie die Quelle des Bösen finden muss, um den Untergang von Nevendaar aufzuhalten. Und hierbei können ihr die Zwerge helfen. Wir bewegen sie also in Echtzeit durch die isometrische Welt, bis es recht schnell zum ersten Kampf kommt. Scheinbar haben fanatische Kultisten die Mine überfallen. Beim Kampf schaltet das Spiel auf den Rundenmodus um. Zuerst werden die Einheiten platziert – wobei auch manche Einheiten in der zweiten Reihe hingestellt werden können, die den Kampf jedoch nur aus der Ferne mit speziellen Fähigkeiten beeinflussen dürfen. Wir steuern unsere kämpfenden Einheiten (inklusive Avyanna) über das aus Sechsecken bestehende Schlachtfeld. Jede Einheit kann sich in jeder Runde bewegen und Fähigkeiten (wie angreifen) einsetzen, solange sie noch über Aktionspunkte verfügt. Nachdem alle Gegner eliminiert wurden, erhält Avyanna Erfahrungspunkte und das Spiel schaltet wieder in die isometrische Ansicht um. Verletzte Einheiten bleiben verletzt. Sterben alle eure Einheiten, ist das Spiel zu Ende und ihr befindet euch am Startbildschirm – oder ihr könnt das letzte Gefecht auch einfach noch einmal versuchen.

In der isometrischen Ansicht zeigt euch ein Pfeil jeweils den direkten Weg zum nächsten Wegpunkt, um die Story voranzutreiben. Wir kehren mit ein paar Zwergen in unsere Burg zurück (Avyanna kann sich außerhalb von einem Kampf jederzeit in ihre Burg teleportieren), und nun beginnt die Geschichte so richtig. Nachdem wir ein paar Einheiten rekrutiert haben, beamen wir uns samt unserer Armee wieder in die Gegend von Cragwell (wo die Zwergenmine war) und schauen uns ein wenig um. Die Umgebung ist detailliert dargestellt, aber die Handlungsoptionen sind beschränkt. So wie ihr es aus Heroes of Might and Magic eben kennt – ihr findet diverse Ressourcen zum Einsammeln, führt kurze Gespräche mit herumstehenden Einheimischen (manchmal mit verschiedenen Gesprächsoptionen), rennt in Gegner um einen Kampf zu starten. Bei den Kämpfen steuert ihr übrigens nur einzelne Einheiten, nicht ganze Truppenverbände wie in Heroes. Spielerisch macht es aber keinen Unterschied ob ich nun 50 Griffins habe oder ob mein Skelettkrieger 50 Hitpoints hat.