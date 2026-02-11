Blades of Fire erscheint am 14. Mai auf Steam – jetzt Demo spielen

Publisher 505 Games und Entwickler MercurySteam haben heute bekannt gegeben, dass das Dark-Fantasy-Abenteuer Blades of Fire am 14. Mai 2026 weltweit auf Steam erscheinen wird.

Die Steam-Version bringt bedeutende Updates und neue Inhalte mit sich. Anlässlich der Ankündigung steht ab sofort eine neue Demo im Rahmen des Steam Next Fest zum Download bereit.

In „Blades of Fire“ schlüpfen Spieler in die Rolle von Aran de Lira, dem letzten Krieger, der in einer Welt, in der Metall zu Stein wird, echten Stahl schmieden kann. Das Überleben hängt von Geduld, Verständnis und der bewussten Wahl der zu erschaffenden Waffen ab.

Das Kampfsystem ist gezielt, gewichtig und kompromisslos. Waffen werden mit Bedacht geschmiedet und durch Spielerentscheidungen permanent geprägt. Fortschritt erfordert das Verständnis für Gegner und die Klinge, die zu deren Bekämpfung geschmiedet wurde.

Demo jetzt verfügbar

Die ab sofort verfügbare Demo umfasst das erste Kapitel des Spiels. Spieler können ihre ersten Waffen schmieden, das einzigartige Kampfsystem erleben, einem großen Troll begegnen und mehr über Arans Reise erfahren. Der Fortschritt aus der Demo lässt sich in die Vollversion übertragen.

Version 2.0 – Neue Inhalte und Verbesserungen

Die Steam-Version enthält „Version 2.0“ des Spiels mit umfangreichen Updates. Das kostenlose Update erscheint am 14. Mai auch für alle anderen Plattformen (Epic PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S) und bringt folgende Neuerungen:

Neue Inhalte:

New Game Plus

Neuer Schwierigkeitsgrad: Titanium

Neue Waffenteile & Skins (nur im New Game Plus)

Elementumwandlung zum Ändern von Materialtypen

Fotomodus

Boss-Wiederbelebungsmodus zum erneuten Spielen von Bosskämpfen

Adsos Zauber für tieferes Kampfgeschehen

Ox kann jetzt gestreichelt werden

Verbesserungen:

Erweiterte Todes- und Verstümmelungsvariationen

Verbesserte Animationsübergänge

Nvidia DLSS4-Implementierung

Vollständige Tastenbelegung für Tastatur und Maus

Neue Achievements

Steam Deck-Unterstützung

Die Steam-Version beinhaltet außerdem das Adventurer Pack, das Artbook und den preisgekrönten Original-Soundtrack von Óscar Araujo.

„Blades of Fire“ kann bereits auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden. Die Demo steht ab sofort zum Download bereit. Das Spiel erscheint am 14. Mai 2026 auf Steam.