Here Comes The Swarm erscheint am 5. März im Steam Early Access

Der Indie-Entwickler CableHook Games hat bekannt gegeben, dass das actiongeladene Survival-Strategiespiel „Here Comes The Swarm“ am 5. März 2026 für PC über Steam Early Access erscheinen wird.

Ein heute veröffentlichter Trailer zeigt die strategische Tiefe, überwältigende Feindeshorden und göttliche Kräfte, die Spieler im Kampf um die Rückeroberung einer gefallenen Welt einsetzen können.

Here Comes The Swarm kombiniert klassische Echtzeit-Strategie mit Survival-Druck und der taktischen Freiheit eines Pausensystems. Spieler müssen Siedlungen aufbauen, verwalten und verteidigen, während sie sich darauf vorbereiten, gegen einen planeten-verschlingenden Schwarmgeist zurückzuschlagen. Die Strategie kann im eigenen Tempo geplant werden, gefährliche Expeditionen führen über die eigenen Mauern hinaus, und der Kampf wird direkt zur Quelle der Invasion getragen.

Die Early-Access-Version bietet zum Start ein vollständiges Tutorial, Expeditionen, Scharmützel, einen Bosskampf sowie erste Begegnungen mit den mächtigen Gottheiten Tiamman und Karkadann. Während der Early-Access-Phase wird CableHook Games eng mit der Community zusammenarbeiten und Spieler-Feedback nutzen, um Features, Content-Updates, Balancing und die langfristige Entwicklungsrichtung des Spiels zu gestalten.

Der Schwarm ist erwacht und bewegt sich als eine Einheit. Spieler müssen Ulora zurückerobern – die eigene Siedlung ist die letzte Bastion der Menschheit. Ressourcen sammeln, die Festung ausbauen und die Bevölkerung schützen sind überlebenswichtig, denn der Schwarm hört niemals auf.

Zu den Hauptfeatures gehören:

Überleben gegen den Schwarm : Aufbau und Training einer Armee gegen endlose Gegnerwellen

: Aufbau und Training einer Armee gegen endlose Gegnerwellen Göttlicher Champion : Wahl einer Gottheit mit strategieprägenden göttlichen Kräften

: Wahl einer Gottheit mit strategieprägenden göttlichen Kräften Tiefgehender Buildcraft : Kombination von Essenzen und Gottheiten mit Roguelike-Elementen

: Kombination von Essenzen und Gottheiten mit Roguelike-Elementen Expeditionsmodus : Unvorhersehbare Reisen voller Bedrohungen und Segen

: Unvorhersehbare Reisen voller Bedrohungen und Segen Pausenfunktion: Jederzeit anhalten, um Konstruktion, Armee oder Strategie zu planen

Der Krieg um Ulora beginnt bald. Here Comes The Swarm kann bereits auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden. Der Early Access startet am 5. März 2026.