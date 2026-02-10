Terrinoth: Heroes of Descent bringt Descent-Brettspieluniversum auf PC und Konsole

New Tales und Artefacts Studio haben Terrinoth: Heroes of Descent angekündigt, ein High-Fantasy-Taktik-Rollenspiel, das erstmals das legendäre Descent-Tabletop-Universum von Fantasy Flight Games als Videospiel umsetzt.

Das Spiel erscheint im Frühjahr 2026 für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und kann sowohl solo als auch im Koop-Modus gespielt werden.

Neue Geschichte im bekannten Universum

Die Handlung spielt ein Jahr vor den Ereignissen von Descent: Legends of the Dark in den unruhigen Landen von Terrinoth. Spieler stellen eine Gruppe von Abenteurern zusammen und reisen durch gefährliche Regionen, um eine komplett neue Geschichte zu erleben, die das Brettspieluniversum erweitert. Das Spiel richtet sich dabei sowohl an langjährige Tabletop-Fans als auch an Neueinsteiger, die Terrinoth erstmals entdecken möchten.

Strategie trifft auf Dungeon-Crawling

Terrinoth: Heroes of Descent kombiniert Echtzeit-Erkundung mit rundenbasierten taktischen Kämpfen. Spieler erkunden Dungeons in Echtzeit und erleben kontextbezogene NPC-Dialoge, bevor sie sich in epische Kämpfe stürzen, in denen Positionierung, Höhe, Sichtlinie und Timing entscheidend sind. Das Spiel wurde bewusst zugänglich gestaltet und verzichtet auf steile Lernkurven, bietet dabei aber tiefgründiges taktisches Gameplay.

„Als Fans von Descent war es für uns eine große Verantwortung und gleichzeitig eine unglaubliche Freude, in Terrinoth einzutauchen“, erklärt Bruno Chabanel, CEO von Artefacts Studio. „Wir wollten das Gefühl eines spannenden Tabletop-Dungeon-Crawls einfangen und es in ein taktisches Rollenspiel umsetzen, das auf PC und Konsolen reibungslos läuft.“

Kampagne oder Einzelmissionen

Ein innovatives Missionssystem erlaubt es Spielern, entweder einer durchgängigen, storybasierten Kampagne zu folgen oder gezielt einzelne, in sich geschlossene Quests auszuwählen – ideal für kürzere Spielsessions. Der kooperative Mehrspielermodus ermöglicht es, gemeinsam gegen die Mächte der Dunkelheit anzutreten und mächtige Synergien zwischen Charakteren zu nutzen.

„Die Fans haben sich schon seit Jahren gewünscht, dass die Welt des Descent-Brettspiels Terrinoth in einem Videospiel zum Leben erweckt wird“, sagt Brian Mulcahy, Leiter der Franchise-Entwicklung bei asmodee. „Terrinoth: Heroes of Descent bleibt dem Geist des Brettspiels treu und macht Terrinoth gleichzeitig einem größeren Publikum zugänglich.“

Terrinoth: Heroes of Descent kann ab sofort auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf die Wunschliste gesetzt werden. Eine Demo ist bereits jetzt auf Steam verfügbar.