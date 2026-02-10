Sci-Fi-Survival-Horror „Directive 8020“ erscheint am 12. Mai 2026

Supermassive Games hat den Releasetermin für Directive 8020 bekannt gegeben. Das narrative Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel erscheint am 12. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Vorbestellungen für die Konsolenversionen sind ab sofort verfügbar und beinhalten ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe Edition, solange der Vorrat reicht.

Vertrauen ist zerbrechlich

Der neu veröffentlichte Trailer zeigt das Herzstück von Directive 8020: Ein von Paranoia geprägtes Entscheidungssystem, bei dem Vertrauen zur Überlebensfrage wird. Spieler übernehmen unter anderem die Rolle von Cooper, der Sanitäterin des Schiffs, die vor dramatischen Dilemmata steht. Als ihr Crewmitglied Mitchell hinter einer versiegelten Tür um Hilfe bittet, weiß sie nicht, ob er noch menschlich ist oder bereits von etwas anderem übernommen wurde.

Eine weitere Schlüsselszene zeigt zwei identische Versionen des Schiffsingenieurs Cernan. Abhängig von vorherigen Entscheidungen kann entweder Cooper oder Captain Stafford die Waffe in der Hand halten – und muss entscheiden, wer der echte Cernan ist und wer der tödliche Nachahmer. Der Trailer gewährt zudem erstmals Einblicke in die planetare Erkundung auf der rauen, außerirdischen Oberfläche von Tau Ceti f.

Neue Funktion: Turning Points

Mit „Turning Points“ führt Directive 8020 ein neues Feature für The Dark Pictures-Reihe ein. Spieler können Schlüsselmomente zurückspulen und wichtige Entscheidungen wiederholen. Das System bietet verschiedene Spielweisen: Completionists können alle alternativen Erzählstränge erkunden, während der „Survivors“-Modus das klassische Dark Pictures-Erlebnis ohne Sicherheitsnetz bietet, bei dem jeder Tod endgültig ist. Wer hingegen seine Lieblingscharaktere am Leben erhalten möchte, kann fatale Fehler rückgängig machen.

Deluxe Edition und Koop-Modus

Vorbestellungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S bei teilnehmenden Händlern enthalten kostenlos die Deluxe Edition mit The Dark Pictures-Outfit Pack, Sammelobjekten, Cinematic Filter Pack, digitalem Soundtrack und Artbook. Der Couch-Coop-Modus für bis zu fünf Spieler wird kurz nach dem Launch als kostenloses Update nachgereicht.

Der Single-Player-Modus von Directive 8020 erscheint am 12. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Hauptdarstellerin Lashana Lynch spielt die Pilotin Brianna Young, untermalt vom Song „Comply“ der Brighton-Band Blood Red Shows.