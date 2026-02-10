(Halb)Gott-Modus aktiviert: Im neuen Titan Quest II Update geht’s zum Olymp

Das nächste große Update für Titan Quest II ist ab sofort verfügbar. Im dritten Kapitel der Kampagne geht es für die Spieler in die vom Krieg verwüsteten Ebenen von Arkadien, wo die Menschen von den Zentauren brutal unterdrückt werden.

Die Hauptstadt der Region, Tegea, ist von den Zentauren besetzt und die Menschen beten zu den Göttern um Erlösung. In diesen verzweifelten Zeiten wird der Ruf nach mächtigen Helden laut, jene, die göttliche Macht in sich tragen, um das Kriegsglück zu wenden, die Menschen vom Joch der Zentauren zu befreien und ihre eigene Legende zu schreiben.

Während sich die Spieler:innen mit den Zentauren messen, werden sie tiefer in den Mythos rund um diese legendären Kreaturen eintauchen und mehr über die Geheimnisse ihrer Herkunft erfahren.

Der Ausflug in die Mythologie fängt dort gerade erst an. Denn die Pfade der Spieler:innen führen diesmal bis hinauf in den Olymp selbst, wo sie zwischen den Göttern und Göttinnen wandeln und ihrerseits göttliche Kräfte erlangen. Danach werden sie zurück ins Reich der Sterblichen geschleudert – ganz buchstäblich, wie ein Komet, der allerdings nur einmal aufschlägt. Dieses Ereignis manifestiert den Status der Held:innen als Halbgötter – ausgestattet mit undenkbaren Kräften sind sie wahrhaft legendäre Heroen.

Seid ihr bereit, euch eurem Schicksal zu stellen?

Für noch mehr Details rund um Titan Quest II empfehlen wir einen Blick in die jüngsten Updates: https://thqn.net/3KqqyXQ

Mehr Infos gibt’s auf der offiziellen Homepage: https://titanquest2.thqnordic.com/