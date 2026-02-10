NVIDIA News: Resident Evil Requiem GeForce RTX 50 Series Bundle

Diese Woche erscheinen sowohl High On Life 2 als auch Yakuza Kiwami 3 und Dark Ties mit Unterstützung für DLSS 4 mit Multi Frame Generation.
Darüber hinaus ist das Resident Evil Requiem GeForce RTX 50 Series Bundle ab sofort erhältlich. Als Teil dieses Bundles erhalten Spieler beim Kauf eines entsprechenden GeForce RTX 5090-, 5080-, 5070 Ti- oder 5070-Desktop-PCs, einer passenden GPU oder eines Laptops mit GeForce RTX 5090-, 5080-, 5070 Ti- oder 5070-Laptop-GPU bei teilnehmenden Händlern eine Steam-Kopie von Resident Evil Requiem.
Diese Titel erhalten RTX-Unterstützung:
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Like a Dragon– und Yakuza-Reihen erscheint neben einem Remake von Yakuza Kiwami 3 auch Dark Ties. Die bisher unveröffentlichte Geschichte dreht sich um Yoshitaka, einen der Antagonisten aus Yakuza 3. Beide Titel erscheinen am 11. Februar. GeForce RTX-Spieler können sowohl in der Demo als auch im vollständigen Spiel DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex aktivieren. Über die NVIDIA-App kann DLSS Frame Generation auf DLSS Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution auf DLSS 4.5 Super Resolution aufgerüstet werden, wodurch die Bildraten vervielfacht und die Bildqualität weiter verbessert werden.
- High On Life 2: In High On Life 2 von Squanch Games schießen, stechen und skaten Spieler sich mit ihrem liebenswerten Team aus galaktischen Außenseitern durch wunderschöne und gefährliche Welten in der Galaxie. Sie müssen dabei einen bösen Pharmakonzern vernichten, der Menschenleben als Ware verkaufen will. High On Life 2 erscheint am 13. Februar mit DLSS 4 und Multi Frame Generation. Nutzer der NVIDIA-App können DLSS Super Resolution zudem für eine bessere Bildqualität auf DLSS 4.5 Resolution upgraden.
- REANIMAL: Die Macher von Little Nightmares™ I & II, THQ Nordic und Tarsier Studios, kehren zurück und entführen Spieler in REANIMAL auf eine noch düstere und furchterregende Reise. REANIMAL erscheint am 13. Februar mit DLSS Super Resolution und DLAA für schnellere Bildraten und verbesserte Bildqualität.
Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog und im Blogbeitrag zum RTX 50 Series Bundle.