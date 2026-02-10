NACON Racing startet News From The Pits, ein Event für Rennsportfans

NACON und seine Rennsportabteilung geben den Start von News From The Pits bekannt, einer neuen Show, die Fans einen Einblick in die Welt des Rennsports geben soll.

Die erste Ausgabe erscheint am 11. Februar 2026 und wird von Alexander Arthur moderiert, auch bekannt als AlexVII, Community Manager und Racing Content Creator bei NACON. Auf dem YouTube-Kanal von NACON Racing werden Nachrichten und Hintergründe zu allen Rennsportprojekten, einschließlich Spielen und Peripheriegeräten der Marke Revosim, veröffentlicht.

Eine Show für Racingfans

Angesichts des vollgepackten Terminkalenders mit Neuigkeiten und Veranstaltungen war die Schaffung dieser wiederkehrenden Sendung ein logischer nächster Schritt. Die Rennsportabteilung von NACON hat eine Vielzahl an News zu bieten, angefangen bei der kürzlichen Veröffentlichung von Rennsport und Updates für Test Drive Unlimited Solar Crown über die Rückkehr der Gear.Club-Reihe mit Gear.Club Unlimited 3 bis hin zur mit Spannung erwarteten Ankunft der Endurance Motorsport Series in diesem Jahr. Es gibt auch Neuigkeiten von Revosim, der Premium-Marke für Lenkräder, die nach der gefeierten Veröffentlichung des RS Pure Wheel im Jahr 2025 für 2026 neue Überraschungen bereithält.

News From The Pits bietet Motorsportfans ein wirklich umfangreiches Erlebnis mit exklusiven Inhalten, darunter:

Unveröffentlichte Trailer

Gameplay-Präsentationen

Interviews und Diskussionen mit Entwicklern

Einige Sendungen werden live übertragen und bieten den Zuschauer*innen die Möglichkeit, in Echtzeit mit Moderator*innen und Gästen zu interagieren.

„Mit diesem neuen Format möchten wir mehr Informationen und Hintergrundwissen zu den Rennsportprojekten von NACON bereitstellen“, so Sébastien Waxin, Leiter der Rennsportabteilung bei NACON. „Mit News From The Pits möchten wir eine regelmäßige Veranstaltung schaffen, bei der jede Show exklusive Informationen zu unseren aktuellen Produktionen, Einblicke hinter die Kulissen und Gelegenheiten zum Austausch mit den Entwicklern bietet.“

Erste Sendung am 11. Februar 2026

Die große Premiere von News From The Pits ist für den 11. Februar 2026 geplant. In dieser ersten Sendung werden neue Informationen zu Titeln und Produkten wie Gear.Club Unlimited 3, Test Drive Unlimited Solar Crown, Endurance Motorsport Series und Revosim präsentiert.