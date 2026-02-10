Dragonkin: The Banished erscheint am 19. März und ist vorbestellbar

NACON und Eko Software haben das offizielle Releasedatum für Dragonkin: The Banished bekannt gegeben. Das Action-RPG erscheint am 19. März 2026 für PC und Konsolen. Ab sofort können Vorbestellungen getätigt werden.

Das Spiel befindet sich derzeit noch im Early Access auf Steam, wo Spieler bereits das erste Kapitel erkunden können. Die Entwickler haben während dieser Phase aktiv Feedback aus der Community aufgenommen und das Spiel entsprechend erweitert. So wurden ein neuer Charakter, zusätzliche Kampfzonen sowie zahlreiche Verbesserungen implementiert.

Die finale Version 1.0 wird deutlich mehr Inhalte bieten als die Early-Access-Variante. Geplant sind vier weitere Kapitel, verschiedene Biome und eine Vielzahl unterschiedlicher Gegnertypen. Spieler können aus vier einzigartigen Helden wählen, die jeweils von einem Drachenbegleiter unterstützt werden. Dieser strategische Partner bietet passive Boni und aktive Fähigkeiten.

Im Mittelpunkt des Spielsystems steht das „Ancestral Grid“, ein Progressionsmechanik, mit der Spieler ihre Fähigkeiten wie bei einem Puzzle anordnen können, um Synergien zu schaffen und ihren Spielstil anzupassen. Die Stadt Montescail dient als zentraler Knotenpunkt mit verschiedenen Dienstleistungen zur strategischen Planung.

Die Geschichte versetzt Spieler in die Rolle eines Drachenjägers mit dem Ziel, die Menschheit von eindringenden Drachenmächten zu befreien. Neben der Hauptkampagne verspricht das Spiel umfangreiche Endgame-Inhalte.

Dragonkin: The Banished ist aktuell im Early Access auf Steam verfügbar. Der vollständige Release für PC und Konsolen erfolgt am 19. März 2026.